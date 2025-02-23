https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001154281.html

Глава Пентагона призвал Зеленского сесть за стол переговоров

Глава Пентагона призвал Зеленского сесть за стол переговоров - РИА Новости, 23.02.2025

Глава Пентагона призвал Зеленского сесть за стол переговоров

Глава Пентагона Пит Хегсет в воскресенье призвал Владимира Зеленского сесть за стол переговоров для достижения мира на Украине и напомнил, что экономическое... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T19:10:00+03:00

2025-02-23T19:10:00+03:00

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сша

украина

министерство обороны сша

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в воскресенье призвал Владимира Зеленского сесть за стол переговоров для достижения мира на Украине и напомнил, что экономическое партнерство с США важно для Киева."Сегодня мы ближе к миру, чем когда-либо прежде. И я был посвящен в эти разговоры. Большой прогресс достигается, так что Зеленский должен сесть за стол переговоров, поскольку это экономическое партнерство важно для его страны, и мы надеемся, что он очень скоро это сделаетт", - заявил Хегсет телеканалу Fox News.Глава Пентагона при этом отметил, что при любом сценарии урегулирования конфликта американские войска не будут размещены на Украине.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.Кроме того, Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолтц заявил 21 февраля, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001145054.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, министерство обороны сша, владимир зеленский