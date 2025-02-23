Глава Пентагона призвал Зеленского сесть за стол переговоров
Глава Пентагона призвал Зеленского сесть за стол переговоров для достижения мира
© Getty Images / Anadolu / Evrim AydinВладимир Зеленский
© Getty Images / Anadolu / Evrim Aydin
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в воскресенье призвал Владимира Зеленского сесть за стол переговоров для достижения мира на Украине и напомнил, что экономическое партнерство с США важно для Киева.
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"Сегодня мы ближе к миру, чем когда-либо прежде. И я был посвящен в эти разговоры. Большой прогресс достигается, так что Зеленский должен сесть за стол переговоров, поскольку это экономическое партнерство важно для его страны, и мы надеемся, что он очень скоро это сделаетт", - заявил Хегсет телеканалу Fox News.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Кроме того, Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолтц заявил 21 февраля, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
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