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Глава Пентагона призвал Зеленского сесть за стол переговоров - РИА Новости, 23.02.2025
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19:10 23.02.2025 (обновлено: 20:01 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001154281.html
Глава Пентагона призвал Зеленского сесть за стол переговоров
Глава Пентагона призвал Зеленского сесть за стол переговоров - РИА Новости, 23.02.2025
Глава Пентагона призвал Зеленского сесть за стол переговоров
Глава Пентагона Пит Хегсет в воскресенье призвал Владимира Зеленского сесть за стол переговоров для достижения мира на Украине и напомнил, что экономическое... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T19:10:00+03:00
2025-02-23T20:01:00+03:00
сша
украина
министерство обороны сша
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в воскресенье призвал Владимира Зеленского сесть за стол переговоров для достижения мира на Украине и напомнил, что экономическое партнерство с США важно для Киева.&quot;Сегодня мы ближе к миру, чем когда-либо прежде. И я был посвящен в эти разговоры. Большой прогресс достигается, так что Зеленский должен сесть за стол переговоров, поскольку это экономическое партнерство важно для его страны, и мы надеемся, что он очень скоро это сделаетт&quot;, - заявил Хегсет телеканалу Fox News.Глава Пентагона при этом отметил, что при любом сценарии урегулирования конфликта американские войска не будут размещены на Украине.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.Кроме того, Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолтц заявил 21 февраля, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001145054.html
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
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сша, украина, министерство обороны сша, владимир зеленский
США, Украина, Министерство обороны США, Владимир Зеленский
Глава Пентагона призвал Зеленского сесть за стол переговоров

Глава Пентагона призвал Зеленского сесть за стол переговоров для достижения мира

© Getty Images / Anadolu / Evrim AydinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Evrim Aydin
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в воскресенье призвал Владимира Зеленского сесть за стол переговоров для достижения мира на Украине и напомнил, что экономическое партнерство с США важно для Киева.
«

"Сегодня мы ближе к миру, чем когда-либо прежде. И я был посвящен в эти разговоры. Большой прогресс достигается, так что Зеленский должен сесть за стол переговоров, поскольку это экономическое партнерство важно для его страны, и мы надеемся, что он очень скоро это сделаетт", - заявил Хегсет телеканалу Fox News.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира на Украине
Вчера, 17:44
Глава Пентагона при этом отметил, что при любом сценарии урегулирования конфликта американские войска не будут размещены на Украине.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Кроме того, Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолтц заявил 21 февраля, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Все кончено: Трамп объявил охоту на Зеленского
21 февраля, 08:00
 
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