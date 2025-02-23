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Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира на Украине - РИА Новости, 23.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 23.02.2025 (обновлено: 18:13 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001145054.html
Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира на Украине
Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира на Украине - РИА Новости, 23.02.2025
Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира на Украине
Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T17:44:00+03:00
2025-02-23T18:13:00+03:00
украина
нато
в мире
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дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО."Если мир для Украины — вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу", — сказал он.В последние дни президент США Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Как указывал Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как об этом в конституции ничего нет.
https://ria.ru/20250223/tramp-2001101672.html
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001079804.html
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украина, нато, в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Украина, НАТО, В мире, Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира на Украине

Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира или в обмен на НАТО

© Getty Images / Anadolu / Evrim AydinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Evrim Aydin
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.
"Если мир для Украины — вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу", — сказал он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
WSJ объяснила ироничные высказывания Трампа в адрес Зеленского
Вчера, 11:39
В последние дни президент США Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Как указывал Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как об этом в конституции ничего нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Смертельный яд: Украина отравила Германию, чтобы не погибать одной
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНАТОВ миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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