Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира на Украине
Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира или в обмен на НАТО
© Getty Images / Anadolu / Evrim AydinВладимир Зеленский
© Getty Images / Anadolu / Evrim Aydin
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.
"Если мир для Украины — вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу", — сказал он.
В последние дни президент США Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Как указывал Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как об этом в конституции ничего нет.