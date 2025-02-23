https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001145054.html

Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира на Украине

Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира на Украине - РИА Новости, 23.02.2025

Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира на Украине

Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T17:44:00+03:00

2025-02-23T17:44:00+03:00

2025-02-23T18:13:00+03:00

украина

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО."Если мир для Украины — вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу", — сказал он.В последние дни президент США Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Как указывал Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как об этом в конституции ничего нет.

https://ria.ru/20250223/tramp-2001101672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, нато, в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин