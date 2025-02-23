Зеленский второй день обзванивает европейских лидеров
Зеленский переговорил с премьерами Нидерландов, Албании, Британии и Греции
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, реагируя на критику со стороны администрации президента США Дональда Трампа, второй день продолжает интенсивные дипломатические контакты с европейскими лидерами - за субботу он переговорил с премьер-министрами Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции, следует из публикаций в его Telegram-канале.
В пятницу в Telegram-канале Зеленского были размещены пять сообщений о проведенных им телефонных разговорах с европейскими лидерами. В частности, Зеленский созвонился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом.
"Сегодня мы продолжаем нашу международную работу, новые переговоры с партнерами - очень полезные переговоры: будет больше поддержки в Европе, больше взаимодействия", - заявил Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале в субботу.
В разговоре с премьером Нидерландов Диком Схофом Зеленский выразил благодарность за помощь и готовность увеличивать поддержку Украины. С премьером Британии Киром Стармером согласовал совместные мероприятия на следующую неделю. С премьерами Албании Эди Рамой и Греции Кириакосом Мицотакисом затронул совместные проекты.
В среду президент США сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Ранее Трамп обвинил украинские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ США к редкоземельным металлам Украины в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.