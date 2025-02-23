Рейтинг@Mail.ru
Зеленский второй день обзванивает европейских лидеров - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/zelenskij-2001062896.html
Зеленский второй день обзванивает европейских лидеров
Зеленский второй день обзванивает европейских лидеров - РИА Новости, 23.02.2025
Зеленский второй день обзванивает европейских лидеров
Владимир Зеленский, реагируя на критику со стороны администрации президента США Дональда Трампа, второй день продолжает интенсивные дипломатические контакты с... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T01:06:00+03:00
2025-02-23T01:06:00+03:00
в мире
сша
украина
нидерланды
владимир зеленский
дональд трамп
андрей пленкович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, реагируя на критику со стороны администрации президента США Дональда Трампа, второй день продолжает интенсивные дипломатические контакты с европейскими лидерами - за субботу он переговорил с премьер-министрами Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции, следует из публикаций в его Telegram-канале. В пятницу в Telegram-канале Зеленского были размещены пять сообщений о проведенных им телефонных разговорах с европейскими лидерами. В частности, Зеленский созвонился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом. "Сегодня мы продолжаем нашу международную работу, новые переговоры с партнерами - очень полезные переговоры: будет больше поддержки в Европе, больше взаимодействия", - заявил Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале в субботу. В разговоре с премьером Нидерландов Диком Схофом Зеленский выразил благодарность за помощь и готовность увеличивать поддержку Украины. С премьером Британии Киром Стармером согласовал совместные мероприятия на следующую неделю. С премьерами Албании Эди Рамой и Греции Кириакосом Мицотакисом затронул совместные проекты. В среду президент США сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Ранее Трамп обвинил украинские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ США к редкоземельным металлам Украины в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001045598.html
https://ria.ru/20250222/ssha-2001013107.html
сша
украина
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2c45ffaa2505652f6e20e95d20b89cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, нидерланды, владимир зеленский, дональд трамп, андрей пленкович
В мире, США, Украина, Нидерланды, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Пленкович
Зеленский второй день обзванивает европейских лидеров

Зеленский переговорил с премьерами Нидерландов, Албании, Британии и Греции

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, реагируя на критику со стороны администрации президента США Дональда Трампа, второй день продолжает интенсивные дипломатические контакты с европейскими лидерами - за субботу он переговорил с премьер-министрами Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции, следует из публикаций в его Telegram-канале.
В пятницу в Telegram-канале Зеленского были размещены пять сообщений о проведенных им телефонных разговорах с европейскими лидерами. В частности, Зеленский созвонился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Зеленскому сообщили страшные новости после обвинений в убийстве человека
Вчера, 21:59
"Сегодня мы продолжаем нашу международную работу, новые переговоры с партнерами - очень полезные переговоры: будет больше поддержки в Европе, больше взаимодействия", - заявил Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале в субботу.
В разговоре с премьером Нидерландов Диком Схофом Зеленский выразил благодарность за помощь и готовность увеличивать поддержку Украины. С премьером Британии Киром Стармером согласовал совместные мероприятия на следующую неделю. С премьерами Албании Эди Рамой и Греции Кириакосом Мицотакисом затронул совместные проекты.
В среду президент США сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Ранее Трамп обвинил украинские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ США к редкоземельным металлам Украины в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
"Он расстроен": в США признали неприятную правду о Зеленском
Вчера, 17:07
 
В миреСШАУкраинаНидерландыВладимир ЗеленскийДональд ТрампАндрей Пленкович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала