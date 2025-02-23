https://ria.ru/20250223/zelenskij-2001062896.html

Зеленский второй день обзванивает европейских лидеров

Зеленский второй день обзванивает европейских лидеров - РИА Новости, 23.02.2025

Зеленский второй день обзванивает европейских лидеров

Владимир Зеленский, реагируя на критику со стороны администрации президента США Дональда Трампа, второй день продолжает интенсивные дипломатические контакты с... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T01:06:00+03:00

2025-02-23T01:06:00+03:00

2025-02-23T01:06:00+03:00

в мире

сша

украина

нидерланды

владимир зеленский

дональд трамп

андрей пленкович

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, реагируя на критику со стороны администрации президента США Дональда Трампа, второй день продолжает интенсивные дипломатические контакты с европейскими лидерами - за субботу он переговорил с премьер-министрами Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции, следует из публикаций в его Telegram-канале. В пятницу в Telegram-канале Зеленского были размещены пять сообщений о проведенных им телефонных разговорах с европейскими лидерами. В частности, Зеленский созвонился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом. "Сегодня мы продолжаем нашу международную работу, новые переговоры с партнерами - очень полезные переговоры: будет больше поддержки в Европе, больше взаимодействия", - заявил Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале в субботу. В разговоре с премьером Нидерландов Диком Схофом Зеленский выразил благодарность за помощь и готовность увеличивать поддержку Украины. С премьером Британии Киром Стармером согласовал совместные мероприятия на следующую неделю. С премьерами Албании Эди Рамой и Греции Кириакосом Мицотакисом затронул совместные проекты. В среду президент США сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Ранее Трамп обвинил украинские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ США к редкоземельным металлам Украины в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.

https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001045598.html

https://ria.ru/20250222/ssha-2001013107.html

сша

украина

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, нидерланды, владимир зеленский, дональд трамп, андрей пленкович