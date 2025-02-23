В Кирове задержали мужчину, оскорблявшего жену участника СВО
В Кирове задержали участника бойцовской лиги за дискредитацию российской армии
Сотрудник полиции . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Молодой мужчина, оскорбительно высказывавшийся о действиях вооруженных сил РФ на Украине и оскорблявший жену участника СВО, задержан в Кирове, сообщает региональное управление МВД, местная бойцовская лига заявила об исключении его из своих рядов.
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором мужчина выкрикивает нацистские лозунги у одного из клубов в Кирове, высказывается против действий российской армии на Украине и проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. Утверждается, что это боец местной лиги единоборств Матвей Леванов.
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Как сообщили в региональном управлении МВД, молодой человек, который выражал свою принадлежность к запрещённой на территории РФ организации и высказывал негативное отношение к действиям Вооруженных сил России, был установлен и задержан сотрудниками кировской полиции во взаимодействии с Росгвардией. "Он будет привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации", - заявили в ведомстве.
В свою очередь в бойцовской лиге Gas Fight сообщили, что исключили мужчину из своих рядов.
"Бойцовская лига Gas Fight - это не только зрелищные поединки, но и сообщество, основанное на уважении и принципах. Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности. В связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом нашей лиги, мы приняли решение исключить Матвея Леванова из числа участников Gas Fight", - говорится в сообщении, размещённом на странице лиги в соцсети "ВКонтакте".
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