https://ria.ru/20250223/zaderzhanie-2001173056.html

В Кирове задержали мужчину, оскорблявшего жену участника СВО

В Кирове задержали мужчину, оскорблявшего жену участника СВО - РИА Новости, 23.02.2025

В Кирове задержали мужчину, оскорблявшего жену участника СВО

Молодой мужчина, оскорбительно высказывавшийся о действиях вооруженных сил РФ на Украине и оскорблявший жену участника СВО, задержан в Кирове, сообщает... РИА Новости, 23.02.2025

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2025-02-23T22:23:00+03:00

россия

украина

киров

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Молодой мужчина, оскорбительно высказывавшийся о действиях вооруженных сил РФ на Украине и оскорблявший жену участника СВО, задержан в Кирове, сообщает региональное управление МВД, местная бойцовская лига заявила об исключении его из своих рядов. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором мужчина выкрикивает нацистские лозунги у одного из клубов в Кирове, высказывается против действий российской армии на Украине и проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. Утверждается, что это боец местной лиги единоборств Матвей Леванов. Как сообщили в региональном управлении МВД, молодой человек, который выражал свою принадлежность к запрещённой на территории РФ организации и высказывал негативное отношение к действиям Вооруженных сил России, был установлен и задержан сотрудниками кировской полиции во взаимодействии с Росгвардией. "Он будет привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации", - заявили в ведомстве. В свою очередь в бойцовской лиге Gas Fight сообщили, что исключили мужчину из своих рядов. "Бойцовская лига Gas Fight - это не только зрелищные поединки, но и сообщество, основанное на уважении и принципах. Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности. В связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом нашей лиги, мы приняли решение исключить Матвея Леванова из числа участников Gas Fight", - говорится в сообщении, размещённом на странице лиги в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250222/napadenie-2000997845.html

https://ria.ru/20241228/shtraf-1991787828.html

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украина

киров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)