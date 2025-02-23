Рейтинг@Mail.ru
В Кирове задержали мужчину, оскорблявшего жену участника СВО - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/zaderzhanie-2001173056.html
В Кирове задержали мужчину, оскорблявшего жену участника СВО
В Кирове задержали мужчину, оскорблявшего жену участника СВО - РИА Новости, 23.02.2025
В Кирове задержали мужчину, оскорблявшего жену участника СВО
Молодой мужчина, оскорбительно высказывавшийся о действиях вооруженных сил РФ на Украине и оскорблявший жену участника СВО, задержан в Кирове, сообщает... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:23:00+03:00
2025-02-23T22:23:00+03:00
россия
украина
киров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Молодой мужчина, оскорбительно высказывавшийся о действиях вооруженных сил РФ на Украине и оскорблявший жену участника СВО, задержан в Кирове, сообщает региональное управление МВД, местная бойцовская лига заявила об исключении его из своих рядов. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором мужчина выкрикивает нацистские лозунги у одного из клубов в Кирове, высказывается против действий российской армии на Украине и проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. Утверждается, что это боец местной лиги единоборств Матвей Леванов. Как сообщили в региональном управлении МВД, молодой человек, который выражал свою принадлежность к запрещённой на территории РФ организации и высказывал негативное отношение к действиям Вооруженных сил России, был установлен и задержан сотрудниками кировской полиции во взаимодействии с Росгвардией. "Он будет привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации", - заявили в ведомстве. В свою очередь в бойцовской лиге Gas Fight сообщили, что исключили мужчину из своих рядов. "Бойцовская лига Gas Fight - это не только зрелищные поединки, но и сообщество, основанное на уважении и принципах. Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности. В связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом нашей лиги, мы приняли решение исключить Матвея Леванова из числа участников Gas Fight", - говорится в сообщении, размещённом на странице лиги в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250222/napadenie-2000997845.html
https://ria.ru/20241228/shtraf-1991787828.html
россия
украина
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Украина, Киров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Кирове задержали мужчину, оскорблявшего жену участника СВО

В Кирове задержали участника бойцовской лиги за дискредитацию российской армии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Молодой мужчина, оскорбительно высказывавшийся о действиях вооруженных сил РФ на Украине и оскорблявший жену участника СВО, задержан в Кирове, сообщает региональное управление МВД, местная бойцовская лига заявила об исключении его из своих рядов.
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором мужчина выкрикивает нацистские лозунги у одного из клубов в Кирове, высказывается против действий российской армии на Украине и проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. Утверждается, что это боец местной лиги единоборств Матвей Леванов.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Жителя Энгельса, напавшего на ветерана СВО, отправили в СИЗО
22 февраля, 14:54
Как сообщили в региональном управлении МВД, молодой человек, который выражал свою принадлежность к запрещённой на территории РФ организации и высказывал негативное отношение к действиям Вооруженных сил России, был установлен и задержан сотрудниками кировской полиции во взаимодействии с Росгвардией. "Он будет привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации", - заявили в ведомстве.
В свою очередь в бойцовской лиге Gas Fight сообщили, что исключили мужчину из своих рядов.
"Бойцовская лига Gas Fight - это не только зрелищные поединки, но и сообщество, основанное на уважении и принципах. Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности. В связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом нашей лиги, мы приняли решение исключить Матвея Леванова из числа участников Gas Fight", - говорится в сообщении, размещённом на странице лиги в соцсети "ВКонтакте".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Мужчину оштрафовали за выкрикивание нацистского лозунга в московском метро
28 декабря 2024, 06:29
 
РоссияУкраинаКировФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала