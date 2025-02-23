https://ria.ru/20250223/yug-2001132434.html
Бойцов "Юга" наградили медалями ко Дню защитника Отечества
Бойцов "Юга" наградили медалями ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
Бойцов "Юга" наградили медалями ко Дню защитника Отечества
В День защитника Отечества, в зоне СВО военнослужащим соединения группировки войск "Юг", состоящего из уроженцев Забайкальского края, вручили государственные и... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:21:00+03:00
2025-02-23T15:21:00+03:00
2025-02-23T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
забайкальский край
александр осипов
министерство обороны рф (минобороны рф)
день защитника отечества
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. В День защитника Отечества, в зоне СВО военнослужащим соединения группировки войск "Юг", состоящего из уроженцев Забайкальского края, вручили государственные и ведомственные награды, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. Как следует из сообщения от минобороны, военнослужащие награждены за боевые заслуги медалями "За отвагу", "Суворова", "Жукова" и "За храбрость". Кроме того, военнослужащих лично поздравил губернатор их родного региона Александр Осипов. Вручил памятные подарки и передал от региона квадроциклы с установленным на них РЭБ и большое количество FPV-дронов. Забайкальская делегация поблагодарила бойцов и передала наилучшие пожелания от жителей их региона.
https://ria.ru/20250223/svo-2001124058.html
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Награждение военнослужащих группировки войск "Юг" в День защитника Отечества
Военнослужащим соединения группировки войск "Юг", состоящего из уроженцев Забайкальского края, в День защитника Отечества вручили государственные и ведомственные награды, сообщили РИА Новости в Минобороны.
2025-02-23T15:21
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забайкальский край, александр осипов, министерство обороны рф (минобороны рф), день защитника отечества, россия
Специальная военная операция на Украине, Забайкальский край, Александр Осипов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), День защитника Отечества, Россия
Бойцов "Юга" наградили медалями ко Дню защитника Отечества
Бойцов "Юга" в зоне СВО наградили медалями ко Дню защитника Отечества