https://ria.ru/20250223/yug-2001132434.html

Бойцов "Юга" наградили медалями ко Дню защитника Отечества

Бойцов "Юга" наградили медалями ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025

Бойцов "Юга" наградили медалями ко Дню защитника Отечества

В День защитника Отечества, в зоне СВО военнослужащим соединения группировки войск "Юг", состоящего из уроженцев Забайкальского края, вручили государственные и... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:21:00+03:00

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2025-02-23T15:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

забайкальский край

александр осипов

министерство обороны рф (минобороны рф)

день защитника отечества

россия

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. В День защитника Отечества, в зоне СВО военнослужащим соединения группировки войск "Юг", состоящего из уроженцев Забайкальского края, вручили государственные и ведомственные награды, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. Как следует из сообщения от минобороны, военнослужащие награждены за боевые заслуги медалями "За отвагу", "Суворова", "Жукова" и "За храбрость". Кроме того, военнослужащих лично поздравил губернатор их родного региона Александр Осипов. Вручил памятные подарки и передал от региона квадроциклы с установленным на них РЭБ и большое количество FPV-дронов. Забайкальская делегация поблагодарила бойцов и передала наилучшие пожелания от жителей их региона.

https://ria.ru/20250223/svo-2001124058.html

https://ria.ru/20250223/23_fevralya-1848760861.html

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Награждение военнослужащих группировки войск "Юг" в День защитника Отечества Военнослужащим соединения группировки войск "Юг", состоящего из уроженцев Забайкальского края, в День защитника Отечества вручили государственные и ведомственные награды, сообщили РИА Новости в Минобороны. 2025-02-23T15:21 true PT1M40S

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забайкальский край, александр осипов, министерство обороны рф (минобороны рф), день защитника отечества, россия