Рейтинг@Mail.ru
Бойцов "Юга" наградили медалями ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/yug-2001132434.html
Бойцов "Юга" наградили медалями ко Дню защитника Отечества
Бойцов "Юга" наградили медалями ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
Бойцов "Юга" наградили медалями ко Дню защитника Отечества
В День защитника Отечества, в зоне СВО военнослужащим соединения группировки войск "Юг", состоящего из уроженцев Забайкальского края, вручили государственные и... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:21:00+03:00
2025-02-23T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
забайкальский край
александр осипов
министерство обороны рф (минобороны рф)
день защитника отечества
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001131328_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6e0a184d5189b99f90cd1460782fcb3.jpg
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. В День защитника Отечества, в зоне СВО военнослужащим соединения группировки войск "Юг", состоящего из уроженцев Забайкальского края, вручили государственные и ведомственные награды, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. Как следует из сообщения от минобороны, военнослужащие награждены за боевые заслуги медалями "За отвагу", "Суворова", "Жукова" и "За храбрость". Кроме того, военнослужащих лично поздравил губернатор их родного региона Александр Осипов. Вручил памятные подарки и передал от региона квадроциклы с установленным на них РЭБ и большое количество FPV-дронов. Забайкальская делегация поблагодарила бойцов и передала наилучшие пожелания от жителей их региона.
https://ria.ru/20250223/svo-2001124058.html
https://ria.ru/20250223/23_fevralya-1848760861.html
забайкальский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Награждение военнослужащих группировки войск "Юг" в День защитника Отечества
Военнослужащим соединения группировки войск "Юг", состоящего из уроженцев Забайкальского края, в День защитника Отечества вручили государственные и ведомственные награды, сообщили РИА Новости в Минобороны.
2025-02-23T15:21
true
PT1M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001131328_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eaec33b7fc1b7e9c0179eb4bdabf86dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
забайкальский край, александр осипов, министерство обороны рф (минобороны рф), день защитника отечества, россия
Специальная военная операция на Украине, Забайкальский край, Александр Осипов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), День защитника Отечества, Россия
Бойцов "Юга" наградили медалями ко Дню защитника Отечества

Бойцов "Юга" в зоне СВО наградили медалями ко Дню защитника Отечества

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. В День защитника Отечества, в зоне СВО военнослужащим соединения группировки войск "Юг", состоящего из уроженцев Забайкальского края, вручили государственные и ведомственные награды, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.
Как следует из сообщения от минобороны, военнослужащие награждены за боевые заслуги медалями "За отвагу", "Суворова", "Жукова" и "За храбрость".
Путин и Герои России у Могилы Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин пообщался с участниками СВО, удостоенными звания Герои России
14:11
Кроме того, военнослужащих лично поздравил губернатор их родного региона Александр Осипов. Вручил памятные подарки и передал от региона квадроциклы с установленным на них РЭБ и большое количество FPV-дронов.
Забайкальская делегация поблагодарила бойцов и передала наилучшие пожелания от жителей их региона.
23 февраля - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
День защитника Отечества 23 февраля: история и традиции праздника
12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеЗабайкальский крайАлександр ОсиповМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)День защитника ОтечестваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала