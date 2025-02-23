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В Сумской области прогремел взрыв

В Сумской области прогремел взрыв - РИА Новости, 23.02.2025

В Сумской области прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Сумской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T13:42:00+03:00

2025-02-23T13:42:00+03:00

2025-02-23T13:42:00+03:00

сумская область

брянская область

россия

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 13.18 мск, в Сумской области звучит воздушная тревога. "Сумщина, местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении "Зеркала недели". Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

https://ria.ru/20241124/sumy-1985414124.html

сумская область

брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, брянская область, россия