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В Сумской области прогремел взрыв - РИА Новости, 23.02.2025
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13:42 23.02.2025
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В Сумской области прогремел взрыв
В Сумской области прогремел взрыв - РИА Новости, 23.02.2025
В Сумской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Сумской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T13:42:00+03:00
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сумская область
брянская область
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 13.18 мск, в Сумской области звучит воздушная тревога. "Сумщина, местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении "Зеркала недели". Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
https://ria.ru/20241124/sumy-1985414124.html
сумская область
брянская область
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сумская область, брянская область, россия
Сумская область, Брянская область, Россия
В Сумской области прогремел взрыв

В Сумской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 13.18 мск, в Сумской области звучит воздушная тревога.
"Сумщина, местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении "Зеркала недели".
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
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Сумская областьБрянская областьРоссия
 
 
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