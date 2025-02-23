Рейтинг@Mail.ru
На юге Таиланда прогремели взрывы - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 23.02.2025 (обновлено: 09:54 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/vzryv-2001090428.html
На юге Таиланда прогремели взрывы
На юге Таиланда прогремели взрывы - РИА Новости, 23.02.2025
На юге Таиланда прогремели взрывы
Два взрыва прогремели в провинциях "крайнего юга" Таиланда ночью и утром в воскресенье, 11 человек, включая 7 полицейских, получили ранения, сообщает газета... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T09:41:00+03:00
2025-02-23T09:54:00+03:00
в мире
таиланд
малайзия
паттани (провинция)
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001091222_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f2087d0dfd62d629b12046b6e89651a9.jpg
БАНГКОК, 23 фев - РИА Новости. Два взрыва прогремели в провинциях "крайнего юга" Таиланда ночью и утром в воскресенье, 11 человек, включая 7 полицейских, получили ранения, сообщает газета Nation. Взрывы произошли непосредственно перед визитом в регион бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, недавно назначенного на должность советника премьера Малайзии Анвара Ибрагима как председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "Взрыв самодельного взрывного устройства произошел ночью с субботы на воскресенье в районе Баннанг Сатха в провинции Ялла у местного ночного магазина товаров повседневного спроса. В результате взрыва 11 человек получили ранения, среди них семеро полицейских и четверо гражданских лиц", - говорится в сообщении. Также сообщается, что еще один взрыв произошел утром в воскресенье на территории аэропорта провинции Наратхиват, куда должен прибыть самолет Чинавата. "Жертв и разрушений в аэропорту нет, на территории усилена охрана, по периметру выставлено оцепление", - уточняет газета. Чинават прибывает в самый южный регион Таиланда, граничащий с Малайзией, для переговоров с местными духовными лидерами и встреч с руководящими работниками местной администрации. Это первый шаг по организации новой серии переговоров о мире между властями Таиланда и повстанческими исламскими сепаратистскими движениями и организациями, действующими на "крайнем юге" страны, в регионе, составленном из провинций Наративат, Ялла и Паттани. В прошлом все три провинции входили в полунезависимый султанат Паттани, вассальный Бангкоку, который являлся буферным государством между королевством Сиам (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия). В начале ХХ века в результате серии переговоров между Сиамом и Великобританией султанат вошел в состав Сиамского королевства и был административно разделен на три провинции. С того времени сепаратистские движения и незаконные вооруженные формирования, требующие от центральных властей как минимум широкой автономии, а как максимум - отделения от Таиланда, возникали в регионе неоднократно. Нынешний всплеск активности сепаратистов начался в середине двухтысячных годов, когда у власти находилось правительство во главе с Таксином Чинаватом, в ответ на несколько инцидентов, связанных с жестоким обращением полицейских и сил безопасности с арестованными местными жителями исламского вероисповедания. В регионе часто происходят взрывы самодельных взрывных устройств и нападения с огнестрельным оружием на полицейские и военные патрули, полицейские участки, воинские части и гражданские учреждения: общеобразовательные школы, буддийские монастыри. На дорогах совершаются нападения на учителей, монахов и местных чиновников. В трех провинциях "крайнего юга" действует особый режим безопасности, который обеспечивает Командование внутренней безопасности, смешанная военно-полицейско-гражданская организация Таиланда, имеющая самые широкие полномочия. Малайзия неоднократно выступала посредником в переговорах между таиландскими властями и сепаратистами "крайнего юга", которые в большинстве являются этническими малайцами мусульманского вероисповедания. Проблема примирения на "крайнем юге" Таиланда нередко обсуждалась и в АСЕАН. Ни одна из предыдущих серий переговоров, которые проходили как в Таиланде, так и в Малайзии, не увенчалась полным успехом, так как ни одна сепаратистская организация из числа участвовавших в переговорах не обладает полным контролем над всем сепаратистским движением.
https://ria.ru/20250102/dtp-1992342122.html
https://ria.ru/20241006/vzryv-1976659181.html
https://ria.ru/20250221/tailand-2000913318.html
таиланд
малайзия
паттани (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001091222_154:0:1861:1280_1920x0_80_0_0_af20a6a210f894d308c5b8c47938f3e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, малайзия, паттани (провинция), анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Таиланд, Малайзия, Паттани (провинция), Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
На юге Таиланда прогремели взрывы

На юге Таиланда прогремели взрывы перед приездом экс-премьера Чинавата

© Фото : YalaToDayСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в провинции Яла, Таиланд
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в провинции Яла, Таиланд - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Фото : YalaToDay
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в провинции Яла, Таиланд
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 23 фев - РИА Новости. Два взрыва прогремели в провинциях "крайнего юга" Таиланда ночью и утром в воскресенье, 11 человек, включая 7 полицейских, получили ранения, сообщает газета Nation.
Взрывы произошли непосредственно перед визитом в регион бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, недавно назначенного на должность советника премьера Малайзии Анвара Ибрагима как председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Момент ДТП с пассажирским автобусом в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
СМИ сообщили о почти 30 россиянах, пострадавших в ДТП в Таиланде
2 января, 19:15
"Взрыв самодельного взрывного устройства произошел ночью с субботы на воскресенье в районе Баннанг Сатха в провинции Ялла у местного ночного магазина товаров повседневного спроса. В результате взрыва 11 человек получили ранения, среди них семеро полицейских и четверо гражданских лиц", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что еще один взрыв произошел утром в воскресенье на территории аэропорта провинции Наратхиват, куда должен прибыть самолет Чинавата.
"Жертв и разрушений в аэропорту нет, на территории усилена охрана, по периметру выставлено оцепление", - уточняет газета.
Чинават прибывает в самый южный регион Таиланда, граничащий с Малайзией, для переговоров с местными духовными лидерами и встреч с руководящими работниками местной администрации. Это первый шаг по организации новой серии переговоров о мире между властями Таиланда и повстанческими исламскими сепаратистскими движениями и организациями, действующими на "крайнем юге" страны, в регионе, составленном из провинций Наративат, Ялла и Паттани.
Место взрыва рядом с международным аэропортом в пакистанском городе Карачи. 6 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В Пакистане прогремел взрыв в районе международного аэропорта
6 октября 2024, 22:53
В прошлом все три провинции входили в полунезависимый султанат Паттани, вассальный Бангкоку, который являлся буферным государством между королевством Сиам (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия). В начале ХХ века в результате серии переговоров между Сиамом и Великобританией султанат вошел в состав Сиамского королевства и был административно разделен на три провинции. С того времени сепаратистские движения и незаконные вооруженные формирования, требующие от центральных властей как минимум широкой автономии, а как максимум - отделения от Таиланда, возникали в регионе неоднократно. Нынешний всплеск активности сепаратистов начался в середине двухтысячных годов, когда у власти находилось правительство во главе с Таксином Чинаватом, в ответ на несколько инцидентов, связанных с жестоким обращением полицейских и сил безопасности с арестованными местными жителями исламского вероисповедания. В регионе часто происходят взрывы самодельных взрывных устройств и нападения с огнестрельным оружием на полицейские и военные патрули, полицейские участки, воинские части и гражданские учреждения: общеобразовательные школы, буддийские монастыри. На дорогах совершаются нападения на учителей, монахов и местных чиновников. В трех провинциях "крайнего юга" действует особый режим безопасности, который обеспечивает Командование внутренней безопасности, смешанная военно-полицейско-гражданская организация Таиланда, имеющая самые широкие полномочия.
Малайзия неоднократно выступала посредником в переговорах между таиландскими властями и сепаратистами "крайнего юга", которые в большинстве являются этническими малайцами мусульманского вероисповедания. Проблема примирения на "крайнем юге" Таиланда нередко обсуждалась и в АСЕАН. Ни одна из предыдущих серий переговоров, которые проходили как в Таиланде, так и в Малайзии, не увенчалась полным успехом, так как ни одна сепаратистская организация из числа участвовавших в переговорах не обладает полным контролем над всем сепаратистским движением.
Турист в курортном районе в Тайланде - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Российские волонтеры нашли пропавшего в Таиланде россиянина
21 февраля, 20:58
 
В миреТаиландМалайзияПаттани (провинция)Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала