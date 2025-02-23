https://ria.ru/20250223/vzryv-2001090428.html

На юге Таиланда прогремели взрывы

На юге Таиланда прогремели взрывы - РИА Новости, 23.02.2025

На юге Таиланда прогремели взрывы

Два взрыва прогремели в провинциях "крайнего юга" Таиланда ночью и утром в воскресенье, 11 человек, включая 7 полицейских, получили ранения, сообщает газета... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T09:41:00+03:00

2025-02-23T09:41:00+03:00

2025-02-23T09:54:00+03:00

в мире

таиланд

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паттани (провинция)

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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БАНГКОК, 23 фев - РИА Новости. Два взрыва прогремели в провинциях "крайнего юга" Таиланда ночью и утром в воскресенье, 11 человек, включая 7 полицейских, получили ранения, сообщает газета Nation. Взрывы произошли непосредственно перед визитом в регион бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, недавно назначенного на должность советника премьера Малайзии Анвара Ибрагима как председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "Взрыв самодельного взрывного устройства произошел ночью с субботы на воскресенье в районе Баннанг Сатха в провинции Ялла у местного ночного магазина товаров повседневного спроса. В результате взрыва 11 человек получили ранения, среди них семеро полицейских и четверо гражданских лиц", - говорится в сообщении. Также сообщается, что еще один взрыв произошел утром в воскресенье на территории аэропорта провинции Наратхиват, куда должен прибыть самолет Чинавата. "Жертв и разрушений в аэропорту нет, на территории усилена охрана, по периметру выставлено оцепление", - уточняет газета. Чинават прибывает в самый южный регион Таиланда, граничащий с Малайзией, для переговоров с местными духовными лидерами и встреч с руководящими работниками местной администрации. Это первый шаг по организации новой серии переговоров о мире между властями Таиланда и повстанческими исламскими сепаратистскими движениями и организациями, действующими на "крайнем юге" страны, в регионе, составленном из провинций Наративат, Ялла и Паттани. В прошлом все три провинции входили в полунезависимый султанат Паттани, вассальный Бангкоку, который являлся буферным государством между королевством Сиам (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия). В начале ХХ века в результате серии переговоров между Сиамом и Великобританией султанат вошел в состав Сиамского королевства и был административно разделен на три провинции. С того времени сепаратистские движения и незаконные вооруженные формирования, требующие от центральных властей как минимум широкой автономии, а как максимум - отделения от Таиланда, возникали в регионе неоднократно. Нынешний всплеск активности сепаратистов начался в середине двухтысячных годов, когда у власти находилось правительство во главе с Таксином Чинаватом, в ответ на несколько инцидентов, связанных с жестоким обращением полицейских и сил безопасности с арестованными местными жителями исламского вероисповедания. В регионе часто происходят взрывы самодельных взрывных устройств и нападения с огнестрельным оружием на полицейские и военные патрули, полицейские участки, воинские части и гражданские учреждения: общеобразовательные школы, буддийские монастыри. На дорогах совершаются нападения на учителей, монахов и местных чиновников. В трех провинциях "крайнего юга" действует особый режим безопасности, который обеспечивает Командование внутренней безопасности, смешанная военно-полицейско-гражданская организация Таиланда, имеющая самые широкие полномочия. Малайзия неоднократно выступала посредником в переговорах между таиландскими властями и сепаратистами "крайнего юга", которые в большинстве являются этническими малайцами мусульманского вероисповедания. Проблема примирения на "крайнем юге" Таиланда нередко обсуждалась и в АСЕАН. Ни одна из предыдущих серий переговоров, которые проходили как в Таиланде, так и в Малайзии, не увенчалась полным успехом, так как ни одна сепаратистская организация из числа участвовавших в переговорах не обладает полным контролем над всем сепаратистским движением.

https://ria.ru/20250102/dtp-1992342122.html

https://ria.ru/20241006/vzryv-1976659181.html

https://ria.ru/20250221/tailand-2000913318.html

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паттани (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, таиланд, малайзия, паттани (провинция), анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)