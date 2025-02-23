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При украинской атаке на Горловку пострадали три человека
При украинской атаке на Горловку пострадали три человека - РИА Новости, 23.02.2025
При украинской атаке на Горловку пострадали три человека
Три мирных жителя Горловки пострадали от атаки ВСУ, также были повреждены два жилых домостроения, объект гражданской инфраструктуры, четыре частных автомобиля,... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T21:38:00+03:00
2025-02-23T21:38:00+03:00
2025-02-23T21:38:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Три мирных жителя Горловки пострадали от атаки ВСУ, также были повреждены два жилых домостроения, объект гражданской инфраструктуры, четыре частных автомобиля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии на территории коммунального предприятия "Донэкотранс" тяжелые ранения получил водитель предприятия – мужчина 1970 г.р., еще один мужчина 1964 г.р. получил ранения средней степени тяжести. В Никитовском районе при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) пострадал мужчина 1973 г.р", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам главы региона, были повреждены два жилых домостроения, объект гражданской инфраструктуры, четыре частных автомобиля. Он также добавил, что противник совершил около десяти атак, в ходе которых была задействована ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, и ударные БПЛА.
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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия
При украинской атаке на Горловку пострадали три человека
Пушилин: при атаке ВСУ на Горловку пострадали три мирных жителя