https://ria.ru/20250223/vsu-2001170627.html

При украинской атаке на Горловку пострадали три человека

При украинской атаке на Горловку пострадали три человека - РИА Новости, 23.02.2025

При украинской атаке на Горловку пострадали три человека

Три мирных жителя Горловки пострадали от атаки ВСУ, также были повреждены два жилых домостроения, объект гражданской инфраструктуры, четыре частных автомобиля,... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T21:38:00+03:00

2025-02-23T21:38:00+03:00

2025-02-23T21:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/26/1532682621_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6e2e117b3f60e6036b0afacd3e3abfe4.jpg

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Три мирных жителя Горловки пострадали от атаки ВСУ, также были повреждены два жилых домостроения, объект гражданской инфраструктуры, четыре частных автомобиля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии на территории коммунального предприятия "Донэкотранс" тяжелые ранения получил водитель предприятия – мужчина 1970 г.р., еще один мужчина 1964 г.р. получил ранения средней степени тяжести. В Никитовском районе при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) пострадал мужчина 1973 г.р", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам главы региона, были повреждены два жилых домостроения, объект гражданской инфраструктуры, четыре частных автомобиля. Он также добавил, что противник совершил около десяти атак, в ходе которых была задействована ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, и ударные БПЛА.

https://ria.ru/20250223/krasnoarmeysk-2001166908.html

https://ria.ru/20250221/bojtsy-2000695665.html

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия