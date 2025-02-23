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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 23.02.2025
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Никитовский район Горловки, сообщает управление правительства ДНР по... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T16:17:00+03:00
2025-02-23T16:17:00+03:00
2025-02-23T16:17:00+03:00
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Никитовский район Горловки, сообщает управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, согласно ведомству, с 15.15 до 15.30 украинские войска также выпустили по Горловке пять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ДНР