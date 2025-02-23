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В Белгородской области при украинских ударах пострадали пять домов - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:56 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/vsu-2001136168.html
В Белгородской области при украинских ударах пострадали пять домов
В Белгородской области при украинских ударах пострадали пять домов - РИА Новости, 23.02.2025
В Белгородской области при украинских ударах пострадали пять домов
Пять частных домов, два автомобиля и гараж повреждены в результате ударов со стороны Украины в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:56:00+03:00
2025-02-23T15:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Пять частных домов, два автомобиля и гараж повреждены в результате ударов со стороны Украины в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом — повреждена кровля. От удара ещё одного FPV-дрона пробита кровля частного дома в посёлке Малиновка Белгородского района. В селе Берёзовка Борисовского района дрон сдетонировал о два припаркованных легковых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в селе Коновалово Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с беспилотника произошло возгорание частного дома. В селе Тишанка вследствие "прилётов" артснарядов повреждены два частных домовладения. В Грайворонском округе в селе Мощёное дрон ударил по гаражу на территории частного домовладения. "Предварительно, никто из жителей не пострадал", - отметил глава области.
https://ria.ru/20250223/kontrataki-2001118893.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при украинских ударах пострадали пять домов

В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали пять домов, две машины и гараж

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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БЕЛГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Пять частных домов, два автомобиля и гараж повреждены в результате ударов со стороны Украины в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом — повреждена кровля. От удара ещё одного FPV-дрона пробита кровля частного дома в посёлке Малиновка Белгородского района. В селе Берёзовка Борисовского района дрон сдетонировал о два припаркованных легковых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что в селе Коновалово Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с беспилотника произошло возгорание частного дома. В селе Тишанка вследствие "прилётов" артснарядов повреждены два частных домовладения. В Грайворонском округе в селе Мощёное дрон ударил по гаражу на территории частного домовладения.
"Предварительно, никто из жителей не пострадал", - отметил глава области.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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