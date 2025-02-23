https://ria.ru/20250223/vsu-2001119259.html

ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в Курской области - РИА Новости, 23.02.2025

ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в Курской области

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 200 украинских военных, две боевые машины пехоты, два... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T13:17:00+03:00

2025-02-23T13:17:00+03:00

2025-02-23T13:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 200 украинских военных, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пусковую установку РСЗО М270 MLRS, транспортно-заряжающую машину, два артиллерийских орудия, четыре миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пусковая установка РСЗО М270 MLRS, транспортно-заряжающая машина, два артиллерийских орудия, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и два склада",- говорится в сообщении оборонного ведомства.Уточняется, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62850 военнослужащих, 376 танков, 288 боевых машин пехоты, 239 бронетранспортеров, 1991 боевую бронированную машину, 2143 автомобиля, 467 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 114 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250223/desantniki-2001095593.html

https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001075984.html

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россия, вооруженные силы украины, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)