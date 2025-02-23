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ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 23.02.2025 (обновлено: 12:14 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/vsu-2001106454.html
ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 23.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:11:00+03:00
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россия
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Двуречная, Песчаное, Шийковка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Староверовка, Зелёный Гай Харьковской области, Ямполовка и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 190 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, один бронетранспортер VAB производства Франции, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250222/zapad-2001022357.html
россия
харьковская область
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сша
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россия, харьковская область, донецкая народная республика, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато
Россия, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих в зоне действий "Запада"

МО: группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Двуречная, Песчаное, Шийковка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Староверовка, Зелёный Гай Харьковской области, Ямполовка и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 190 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, один бронетранспортер VAB производства Франции, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
На Западе заявили о сокрушительном ударе по ВСУ
Вчера, 18:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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