https://ria.ru/20250223/vsu-2001106454.html

ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих в зоне действий "Запада"

ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 23.02.2025

ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих в зоне действий "Запада"

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:11:00+03:00

2025-02-23T12:11:00+03:00

2025-02-23T12:14:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

харьковская область

донецкая народная республика

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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нато

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Двуречная, Песчаное, Шийковка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Староверовка, Зелёный Гай Харьковской области, Ямполовка и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 190 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, один бронетранспортер VAB производства Франции, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250222/zapad-2001022357.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

сша

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россия, харьковская область, донецкая народная республика, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато