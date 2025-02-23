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ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 23.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:11:00+03:00
2025-02-23T12:11:00+03:00
2025-02-23T12:14:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
сша
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Двуречная, Песчаное, Шийковка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Староверовка, Зелёный Гай Харьковской области, Ямполовка и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 190 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, один бронетранспортер VAB производства Франции, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250222/zapad-2001022357.html
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россия, харьковская область, донецкая народная республика, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато
Россия, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих в зоне действий "Запада"
МО: группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО