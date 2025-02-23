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ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 23.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:08:00+03:00
2025-02-23T12:08:00+03:00
2025-02-23T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
волчанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Золочев Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, включая 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США", - говорится в сводке военного ведомства.
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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"
МО: подразделения "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской области