https://ria.ru/20250223/vsu-2001105763.html

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 23.02.2025

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:08:00+03:00

2025-02-23T12:08:00+03:00

2025-02-23T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

россия

волчанск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Золочев Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, включая 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001080375.html

харьковская область

россия

волчанск

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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф)