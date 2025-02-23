https://ria.ru/20250223/vsu-2001100523.html

ВСУ за сутки атаковали десять районов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали десять районов Белгородской области - РИА Новости, 23.02.2025

ВСУ за сутки атаковали десять районов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 районов Белгородской области более 50 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T11:34:00+03:00

2025-02-23T11:34:00+03:00

2025-02-23T11:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 районов Белгородской области более 50 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 31 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 43 снаряда и совершены атаки с применением 56 беспилотников, из них 35 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в четырех частных домовладениях и семи транспортных средствах. "В Борисовском районе по сёлам Берёзовка, Грузское и хутору Казачье-Рудченское зафиксированы атаки 5 беспилотников… В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Долгое, Казинка, Конопляновка, Старцево, Шелаево и хутору Бабка совершены атаки с помощью 8 беспилотников", - написал Гладков.Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущено 15 снарядов, также с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство. В Волоконовском районе по трем селам выпущено 4 боеприпаса и нанесены удары 3 беспилотниками. В Грайворонском округе город Грайворон и четыре села подверглись обстрелам 13 боеприпасами и атакам 7 беспилотников. Над Чернянским районом, Губкинским и Старооскольским округами системой ПВО сбиты пять беспилотников самолётного типа. "В Краснояружском районе по сёлам Демидовка и Репяховка выпущено 3 боеприпаса и зафиксированы атаки 4 беспилотников... В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Первомайский, сёла Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Середа подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 боеприпасов, и атакам 23 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250222/ataka-2000966624.html

https://ria.ru/20250217/gubernator-1999882756.html

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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков