Вселенская (мясопустная) родительская суббота в 2026

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Вселенские родительские субботы – определенные дни в церковном календаре, когда чтут память всех усопших христиан. Одна из них – мясопустная – приходится на последний месяц зимы. Какого числа она будет в феврале 2025 года, история памятной даты, народные традиции – в материале РИА Новости.
Вселенская родительская (мясопустная) суббота 2026
Церковный устав велит поминать усопших родных и близких каждый день дома и по субботам в храме. Кроме того, есть несколько особых дней в году, называются они родительскими субботами.
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПрихожане во время службы в Храме Донской иконы Божьей Матери на территории Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря в Белгородской области
Прихожане во время службы в Храме Донской иконы Божьей Матери на территории Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря в Белгородской области
Наиболее полный их смысл передает греческое именования — "парастас", то есть "ходатайство". Согласно вероучению, христиане просят Бога упокоить души "всех от века почивших" и даровать им жизнь в Царстве Небесном.
Всего у православных верующих восемь таких дней в году:
- Вселенская родительская суббота (мясопустная);
- суббота 2-й седмицы Великого поста;
- суббота 3-й седмицы Великого поста;
- суббота 4-й седмицы Великого поста;
- Радоница;
- Троицкая родительская суббота;
- День поминовения православных воинов;
- Димитриевская родительская суббота;
Родительские субботы 2025: когда поминать усопших по церковному календарю?
31 декабря 2025, 13:27
Часто их все ошибочно называют вселенскими. На самом же деле вселенских существует только две: мясопустная (перед неделей о Страшном Суде) и Троицкая (перед праздником Троицы).
Какого числа праздник
Вселенская мясопустная суббота отмечается верующими за два дня до начала Масленицы. В 2026 году она приходится на 14 февраля. Это первый особый поминальный день в церковном календаре.
История
Установление мясопустной родительской субботы восходит к апостольскому преданию – как христиане в определенные дни собирались и вместе шли на кладбища помянуть умерших собратьев по вере.
В V столетии создатель Иерусалимского устава (по нему православные церкви живут до сих пор) преподобный Савва Освященный письменно зафиксировал древний обычай. Так в церковном календаре появилось несколько особых памятных дней – родительских суббот.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрихожане на Патриаршем служении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье
Прихожане на Патриаршем служении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье
Одна из них называется мясопустная. Основанием для ее установления послужило то, что в последнее воскресенье перед Великим постом в церкви вспоминают такое значимое событие как второе пришествие Спасителя. А потому накануне этого дня – условно, в день, предшествующий страшному суду, – церковь вспоминает о всех, "от Адама до днесь, усопших".
Кроме того, как указано в синаксари (части церковного устава), "многие весьма нередко умирают неестественной смертью, например: во время странствования по морям, в непроходимых горах, в ущельях и пропастях; случается, гибнут от голода, на пожарах, на войне, замерзают <…> Вот почему святые отцы, движимые человеколюбием, установили … совершать это общее, вселенское поминовение, чтобы никто … не лишился молитв Церкви".
Масленица в 2026 году: когда начинается, суть и традиции праздника
3 марта 2025, 13:26
- Что такое Мясопуст
Мясопустной же суббота называется потому, что приходится на мясопустную неделю ("неделей" в церковнославянском называется воскресный день). Предпоследнее воскресенье перед Великом постом – в 2026 году это 22 февраля – последний день, когда верующие могут есть мясную пищу. А затем начинается многодневный Великий пост. Название "мясопустная" означает, что верующие "отпускают" мясо, забывают о нем на время говения до самой Пасхи.
Традиции
Накануне – вечером в пятницу – в храмах совершается великая панихида (парастас). Субботний день верующие начинают с посещения заупокойной Божественной литургии и общей панихиды. Если возможности прийти в храм нет, то можно помолиться об усопших дома.
Великий пост: даты начала и окончания в 2025 году, календарь питания
3 февраля 2025, 14:07
В этот день в храм можно принести поминальные продукты и оставить их на панихидном столике – кануне. Там же можно поставить свечи за упокой. А еще – подать записки с именами умерших крещеных родственников. Священник затем прочтет их на литургии.
После богослужения многие идут на кладбище – прибраться на могилах родных и близких. А после накрывают стол, основным блюдом которого является кутья – каша из зерен пшеницы или риса с добавлением орехов, фруктов и меда.
Как и на другие Родительские дни, на мясопустную за поминальным ужином собралась вся семья. На стол подавалось, как правило, нечетное количество блюд. "Для покойников" откладывали понемногу от всех кушаний, наливали в отдельный стакан кисель.
"Крестьяне убеждены, что на заговенье, особенно же масленичное, пред Великим постом, необходимо оставить для предков-покойников кушанье. А потому … после ужина со стола ничего не убирают, чашек и ложек не моют, даже горшки с оставшейся пищей ставят на стол. Все недоеденное оставляется "родителям", которые под покровом ночной темноты выходят из-за печки и едят", – писал русский филолог-славист Николай Гальковский.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
Верующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
В народе мясопустная суббота еще называется маленькой Масленицей. Поскольку именно в этот день начинали печь блины. Их могли отнести на могилу родственника, раздать детям или бездомным. Нередко при этом просили помянуть усопшего родича.
- Как молиться за усопших
Как правило, чтобы помянуть усопших родных и близких, верующие читают молитвы из молитвослова (например, "Упокой, Господи, души усопших раб Твоих…") или канон – "О усопших многих" или же "За единоумершего".
- Что нельзя делать
Строгих запретов на мясопустную субботу нет. Церковь лишь подчеркивает, что не одобряет такие пережитки язычества как обычай оставлять на могилах предков пищу. А также напоминает: поминая родственника, лучше всего обойтись без горячительных напитков или же знать в этом меру.
День Иверской иконы Божией Матери в 2026 году
7 февраля 2025, 17:28
Не стоит предаваться чрезмерной печали о почивших. Ведь со смертью, согласно христианскому вероучению, жизнь человека не заканчивается. Кроме того, уныние – один из семи смертных грехов.
Особенности богослужения
Периодически случается, что мясопустная суббота совпадает по дате с днем памяти того или иного святого. В таком случае церковный устав предписывает переносить эти празднования на другой день.
А иногда мясопустная суббота пересекается с праздником Сретения Господня. Его переносить нельзя. Тогда заупокойная служба либо совершается вне храма (например на кладбище), либо поется в другой день — в предыдущие субботу или четверг. То же касается пересечения мясопустной с престольным праздником конкретного храма.
Приметы и суеверия
Особых примет, связанных с мясопустной субботой, нет. До наших дней дошло лишь несколько давних русских обычаев. Один из них связан со свадьбами. В старину на Руси к этому времени заканчивался период зимних свадеб. Люди верили, что жениться на "пестрой седмице", как ее называли в народе, — это к несчастью. Даже говорили: "На пестрой жениться — с бедой породниться".