Вселенская (мясопустная) родительская суббота в 2026

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Вселенские родительские субботы – определенные дни в церковном календаре, когда чтут память всех усопших христиан. Одна из них – мясопустная – приходится на последний месяц зимы. Какого числа она будет в феврале 2025 года, история памятной даты, народные традиции – в материале РИА Новости.

Вселенская родительская (мясопустная) суббота 2026

Церковный устав велит поминать усопших родных и близких каждый день дома и по субботам в храме. Кроме того, есть несколько особых дней в году, называются они родительскими субботами.

Наиболее полный их смысл передает греческое именования — "парастас", то есть "ходатайство". Согласно вероучению, христиане просят Бога упокоить души "всех от века почивших" и даровать им жизнь в Царстве Небесном.

Всего у православных верующих восемь таких дней в году:

Вселенская родительская суббота (мясопустная);

суббота 2-й седмицы Великого поста;

суббота 3-й седмицы Великого поста;

суббота 4-й седмицы Великого поста;

Радоница;

Троицкая родительская суббота;

День поминовения православных воинов;

Димитриевская родительская суббота;

Часто их все ошибочно называют вселенскими. На самом же деле вселенских существует только две: мясопустная (перед неделей о Страшном Суде) и Троицкая (перед праздником Троицы).

Какого числа праздник

Вселенская мясопустная суббота отмечается верующими за два дня до начала Масленицы. В 2026 году она приходится на 14 февраля. Это первый особый поминальный день в церковном календаре.

История

Установление мясопустной родительской субботы восходит к апостольскому преданию – как христиане в определенные дни собирались и вместе шли на кладбища помянуть умерших собратьев по вере.

В V столетии создатель Иерусалимского устава (по нему православные церкви живут до сих пор) преподобный Савва Освященный письменно зафиксировал древний обычай. Так в церковном календаре появилось несколько особых памятных дней – родительских суббот.

Одна из них называется мясопустная. Основанием для ее установления послужило то, что в последнее воскресенье перед Великим постом в церкви вспоминают такое значимое событие как второе пришествие Спасителя. А потому накануне этого дня – условно, в день, предшествующий страшному суду, – церковь вспоминает о всех, "от Адама до днесь, усопших".

Кроме того, как указано в синаксари (части церковного устава), "многие весьма нередко умирают неестественной смертью, например: во время странствования по морям, в непроходимых горах, в ущельях и пропастях; случается, гибнут от голода, на пожарах, на войне, замерзают <…> Вот почему святые отцы, движимые человеколюбием, установили … совершать это общее, вселенское поминовение, чтобы никто … не лишился молитв Церкви".

Что такое Мясопуст

Мясопустной же суббота называется потому, что приходится на мясопустную неделю ("неделей" в церковнославянском называется воскресный день). Предпоследнее воскресенье перед Великом постом – в 2026 году это 22 февраля – последний день, когда верующие могут есть мясную пищу. А затем начинается многодневный Великий пост. Название "мясопустная" означает, что верующие "отпускают" мясо, забывают о нем на время говения до самой Пасхи.

Традиции

Накануне – вечером в пятницу – в храмах совершается великая панихида (парастас). Субботний день верующие начинают с посещения заупокойной Божественной литургии и общей панихиды. Если возможности прийти в храм нет, то можно помолиться об усопших дома.

В этот день в храм можно принести поминальные продукты и оставить их на панихидном столике – кануне. Там же можно поставить свечи за упокой. А еще – подать записки с именами умерших крещеных родственников. Священник затем прочтет их на литургии.

После богослужения многие идут на кладбище – прибраться на могилах родных и близких. А после накрывают стол, основным блюдом которого является кутья – каша из зерен пшеницы или риса с добавлением орехов, фруктов и меда.

Как и на другие Родительские дни, на мясопустную за поминальным ужином собралась вся семья. На стол подавалось, как правило, нечетное количество блюд. "Для покойников" откладывали понемногу от всех кушаний, наливали в отдельный стакан кисель.

"Крестьяне убеждены, что на заговенье, особенно же масленичное, пред Великим постом, необходимо оставить для предков-покойников кушанье. А потому … после ужина со стола ничего не убирают, чашек и ложек не моют, даже горшки с оставшейся пищей ставят на стол. Все недоеденное оставляется "родителям", которые под покровом ночной темноты выходят из-за печки и едят", – писал русский филолог-славист Николай Гальковский.

В народе мясопустная суббота еще называется маленькой Масленицей. Поскольку именно в этот день начинали печь блины. Их могли отнести на могилу родственника, раздать детям или бездомным. Нередко при этом просили помянуть усопшего родича.

Как молиться за усопших

Как правило, чтобы помянуть усопших родных и близких, верующие читают молитвы из молитвослова (например, "Упокой, Господи, души усопших раб Твоих…") или канон – "О усопших многих" или же "За единоумершего".

Что нельзя делать

Строгих запретов на мясопустную субботу нет. Церковь лишь подчеркивает, что не одобряет такие пережитки язычества как обычай оставлять на могилах предков пищу. А также напоминает: поминая родственника, лучше всего обойтись без горячительных напитков или же знать в этом меру.

Не стоит предаваться чрезмерной печали о почивших. Ведь со смертью, согласно христианскому вероучению, жизнь человека не заканчивается. Кроме того, уныние – один из семи смертных грехов.

Особенности богослужения

Периодически случается, что мясопустная суббота совпадает по дате с днем памяти того или иного святого. В таком случае церковный устав предписывает переносить эти празднования на другой день.

А иногда мясопустная суббота пересекается с праздником Сретения Господня. Его переносить нельзя. Тогда заупокойная служба либо совершается вне храма (например на кладбище), либо поется в другой день — в предыдущие субботу или четверг. То же касается пересечения мясопустной с престольным праздником конкретного храма.

Приметы и суеверия