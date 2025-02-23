Рейтинг@Mail.ru
Вселенская родительская (мясопустная) суббота 2026: какого числа и что значит
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:52 23.02.2025 (обновлено: 12:54 13.02.2026)
Вселенская (мясопустная) родительская суббота в 2026
Вселенская родительская (мясопустная) суббота 2026: какого числа и что значит
Вселенская (мясопустная) родительская суббота в 2026
Вселенские родительские субботы – определенные дни в церковном календаре, когда чтут память всех усопших христиан. Одна из них – мясопустная – приходится на... РИА Новости, 13.02.2026
религия
пасха
религиозные праздники
пасха, религиозные праздники
Религия, Пасха, Религиозные праздники

Вселенская (мясопустная) родительская суббота в 2026

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМясопустная суббота
Мясопустная суббота - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Мясопустная суббота
Оглавление
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Вселенские родительские субботы – определенные дни в церковном календаре, когда чтут память всех усопших христиан. Одна из них – мясопустная – приходится на последний месяц зимы. Какого числа она будет в феврале 2025 года, история памятной даты, народные традиции – в материале РИА Новости.

Вселенская родительская (мясопустная) суббота 2026

Церковный устав велит поминать усопших родных и близких каждый день дома и по субботам в храме. Кроме того, есть несколько особых дней в году, называются они родительскими субботами.
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПрихожане во время службы в Храме Донской иконы Божьей Матери на территории Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря в Белгородской области
Прихожане во время службы в Храме Донской иконы Божьей Матери на территории Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Прихожане во время службы в Храме Донской иконы Божьей Матери на территории Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря в Белгородской области
Наиболее полный их смысл передает греческое именования — "парастас", то есть "ходатайство". Согласно вероучению, христиане просят Бога упокоить души "всех от века почивших" и даровать им жизнь в Царстве Небесном.
Всего у православных верующих восемь таких дней в году:
  • Вселенская родительская суббота (мясопустная);
  • суббота 2-й седмицы Великого поста;
  • суббота 3-й седмицы Великого поста;
  • суббота 4-й седмицы Великого поста;
  • Радоница;
  • Троицкая родительская суббота;
  • День поминовения православных воинов;
  • Димитриевская родительская суббота;
Дмитриевская родительская суббота - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Родительские субботы 2025: когда поминать усопших по церковному календарю?
31 декабря 2025, 13:27
Часто их все ошибочно называют вселенскими. На самом же деле вселенских существует только две: мясопустная (перед неделей о Страшном Суде) и Троицкая (перед праздником Троицы).

Какого числа праздник

Вселенская мясопустная суббота отмечается верующими за два дня до начала Масленицы. В 2026 году она приходится на 14 февраля. Это первый особый поминальный день в церковном календаре.

История

Установление мясопустной родительской субботы восходит к апостольскому преданию – как христиане в определенные дни собирались и вместе шли на кладбища помянуть умерших собратьев по вере.
В V столетии создатель Иерусалимского устава (по нему православные церкви живут до сих пор) преподобный Савва Освященный письменно зафиксировал древний обычай. Так в церковном календаре появилось несколько особых памятных дней – родительских суббот.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрихожане на Патриаршем служении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье
Прихожане на Патриаршем служении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Прихожане на Патриаршем служении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье
Одна из них называется мясопустная. Основанием для ее установления послужило то, что в последнее воскресенье перед Великим постом в церкви вспоминают такое значимое событие как второе пришествие Спасителя. А потому накануне этого дня – условно, в день, предшествующий страшному суду, – церковь вспоминает о всех, "от Адама до днесь, усопших".
Кроме того, как указано в синаксари (части церковного устава), "многие весьма нередко умирают неестественной смертью, например: во время странствования по морям, в непроходимых горах, в ущельях и пропастях; случается, гибнут от голода, на пожарах, на войне, замерзают <…> Вот почему святые отцы, движимые человеколюбием, установили … совершать это общее, вселенское поминовение, чтобы никто … не лишился молитв Церкви".
Блины на масленицу - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Масленица в 2026 году: когда начинается, суть и традиции праздника
3 марта 2025, 13:26
  • Что такое Мясопуст
Мясопустной же суббота называется потому, что приходится на мясопустную неделю ("неделей" в церковнославянском называется воскресный день). Предпоследнее воскресенье перед Великом постом – в 2026 году это 22 февраля – последний день, когда верующие могут есть мясную пищу. А затем начинается многодневный Великий пост. Название "мясопустная" означает, что верующие "отпускают" мясо, забывают о нем на время говения до самой Пасхи.

Традиции

Накануне – вечером в пятницу – в храмах совершается великая панихида (парастас). Субботний день верующие начинают с посещения заупокойной Божественной литургии и общей панихиды. Если возможности прийти в храм нет, то можно помолиться об усопших дома.
Верующая ставит свечу во время службы - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Великий пост: даты начала и окончания в 2025 году, календарь питания
3 февраля 2025, 14:07
В этот день в храм можно принести поминальные продукты и оставить их на панихидном столике – кануне. Там же можно поставить свечи за упокой. А еще – подать записки с именами умерших крещеных родственников. Священник затем прочтет их на литургии.
После богослужения многие идут на кладбище – прибраться на могилах родных и близких. А после накрывают стол, основным блюдом которого является кутья – каша из зерен пшеницы или риса с добавлением орехов, фруктов и меда.
Как и на другие Родительские дни, на мясопустную за поминальным ужином собралась вся семья. На стол подавалось, как правило, нечетное количество блюд. "Для покойников" откладывали понемногу от всех кушаний, наливали в отдельный стакан кисель.
"Крестьяне убеждены, что на заговенье, особенно же масленичное, пред Великим постом, необходимо оставить для предков-покойников кушанье. А потому … после ужина со стола ничего не убирают, чашек и ложек не моют, даже горшки с оставшейся пищей ставят на стол. Все недоеденное оставляется "родителям", которые под покровом ночной темноты выходят из-за печки и едят", – писал русский филолог-славист Николай Гальковский.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
Верующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Верующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
В народе мясопустная суббота еще называется маленькой Масленицей. Поскольку именно в этот день начинали печь блины. Их могли отнести на могилу родственника, раздать детям или бездомным. Нередко при этом просили помянуть усопшего родича.
  • Как молиться за усопших
Как правило, чтобы помянуть усопших родных и близких, верующие читают молитвы из молитвослова (например, "Упокой, Господи, души усопших раб Твоих…") или канон – "О усопших многих" или же "За единоумершего".
  • Что нельзя делать
Строгих запретов на мясопустную субботу нет. Церковь лишь подчеркивает, что не одобряет такие пережитки язычества как обычай оставлять на могилах предков пищу. А также напоминает: поминая родственника, лучше всего обойтись без горячительных напитков или же знать в этом меру.
День Иверской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
День Иверской иконы Божией Матери в 2026 году
7 февраля 2025, 17:28
Не стоит предаваться чрезмерной печали о почивших. Ведь со смертью, согласно христианскому вероучению, жизнь человека не заканчивается. Кроме того, уныние – один из семи смертных грехов.

Особенности богослужения

Периодически случается, что мясопустная суббота совпадает по дате с днем памяти того или иного святого. В таком случае церковный устав предписывает переносить эти празднования на другой день.
А иногда мясопустная суббота пересекается с праздником Сретения Господня. Его переносить нельзя. Тогда заупокойная служба либо совершается вне храма (например на кладбище), либо поется в другой день — в предыдущие субботу или четверг. То же касается пересечения мясопустной с престольным праздником конкретного храма.

Приметы и суеверия

Особых примет, связанных с мясопустной субботой, нет. До наших дней дошло лишь несколько давних русских обычаев. Один из них связан со свадьбами. В старину на Руси к этому времени заканчивался период зимних свадеб. Люди верили, что жениться на "пестрой седмице", как ее называли в народе, — это к несчастью. Даже говорили: "На пестрой жениться — с бедой породниться".
Священнослужитель на божественной литургии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Православные праздники в феврале 2026: календарь ключевых событий и постов
19 января, 12:25
Еще по темеПравославные праздники в феврале 2026: календарь ключевых событий и постовОткрытки с Крещением Господним 2026Крещенский сочельник (Навечерие) по православному календарюРодительская суббота в 2025 году: церковные традиции и молитвыСвященник рассказал, где лучше встретить Новый год
 
РелигияПасхаРелигиозные праздники
 
 
