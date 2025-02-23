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"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 23.02.2025 (обновлено: 12:16 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/vostok-2001105896.html
"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника
"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 23.02.2025
"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:09:00+03:00
2025-02-23T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника составили свыше 150 военнослужащих и боевая бронированная машина "Новатор", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Богатырь, Комар, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, боевая бронированная машина "Новатор", пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли более 150 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника составили свыше 150 военнослужащих и боевая бронированная машина "Новатор", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Богатырь, Комар, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, боевая бронированная машина "Новатор", пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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