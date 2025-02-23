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Российские военные героически борются с нацизмом, заявил Володин - РИА Новости, 23.02.2025
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10:34 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/volodin-2001095982.html
Российские военные героически борются с нацизмом, заявил Володин
Российские военные героически борются с нацизмом, заявил Володин - РИА Новости, 23.02.2025
Российские военные героически борются с нацизмом, заявил Володин
Российские солдаты и офицеры героически защищают страну, борются с нацизмом в ходе специальной военной операции ради будущего России, заявил председатель... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T10:34:00+03:00
2025-02-23T10:34:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
русская православная церковь
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские солдаты и офицеры героически защищают страну, борются с нацизмом в ходе специальной военной операции ради будущего России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, опубликованном на сайте РПЦ. Володин в письме поздравил предстоятеля Русской церкви с Днем защитника Отечества. "Профессионализм и сила духа, отвага и самоотверженность всегда отличали наших солдат и офицеров. Сегодня они героически защищают страну, борются с нацизмом в ходе специальной военной операции ради будущего России. Обеспечивают ее безопасность, обороноспособность и независимость. Оберегают мирную жизнь граждан", - написал Володин.
https://ria.ru/20240911/volodin-1972179558.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Русская православная церковь
Российские военные героически борются с нацизмом, заявил Володин

Володин: российские военные героически борются с нацизмом ради будущего России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские солдаты и офицеры героически защищают страну, борются с нацизмом в ходе специальной военной операции ради будущего России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, опубликованном на сайте РПЦ.
Володин в письме поздравил предстоятеля Русской церкви с Днем защитника Отечества.
"Профессионализм и сила духа, отвага и самоотверженность всегда отличали наших солдат и офицеров. Сегодня они героически защищают страну, борются с нацизмом в ходе специальной военной операции ради будущего России. Обеспечивают ее безопасность, обороноспособность и независимость. Оберегают мирную жизнь граждан", - написал Володин.
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