https://ria.ru/20250223/volodin-2001095982.html

Российские военные героически борются с нацизмом, заявил Володин

Российские военные героически борются с нацизмом, заявил Володин - РИА Новости, 23.02.2025

Российские военные героически борются с нацизмом, заявил Володин

Российские солдаты и офицеры героически защищают страну, борются с нацизмом в ходе специальной военной операции ради будущего России, заявил председатель... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T10:34:00+03:00

2025-02-23T10:34:00+03:00

2025-02-23T10:34:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

русская православная церковь

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские солдаты и офицеры героически защищают страну, борются с нацизмом в ходе специальной военной операции ради будущего России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, опубликованном на сайте РПЦ. Володин в письме поздравил предстоятеля Русской церкви с Днем защитника Отечества. "Профессионализм и сила духа, отвага и самоотверженность всегда отличали наших солдат и офицеров. Сегодня они героически защищают страну, борются с нацизмом в ходе специальной военной операции ради будущего России. Обеспечивают ее безопасность, обороноспособность и независимость. Оберегают мирную жизнь граждан", - написал Володин.

https://ria.ru/20240911/volodin-1972179558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь