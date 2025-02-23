https://ria.ru/20250223/volodin-2001095982.html
Российские военные героически борются с нацизмом, заявил Володин
Российские военные героически борются с нацизмом, заявил Володин - РИА Новости, 23.02.2025
Российские военные героически борются с нацизмом, заявил Володин
Российские солдаты и офицеры героически защищают страну, борются с нацизмом в ходе специальной военной операции ради будущего России, заявил председатель... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T10:34:00+03:00
2025-02-23T10:34:00+03:00
2025-02-23T10:34:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские солдаты и офицеры героически защищают страну, борются с нацизмом в ходе специальной военной операции ради будущего России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, опубликованном на сайте РПЦ. Володин в письме поздравил предстоятеля Русской церкви с Днем защитника Отечества. "Профессионализм и сила духа, отвага и самоотверженность всегда отличали наших солдат и офицеров. Сегодня они героически защищают страну, борются с нацизмом в ходе специальной военной операции ради будущего России. Обеспечивают ее безопасность, обороноспособность и независимость. Оберегают мирную жизнь граждан", - написал Володин.
https://ria.ru/20240911/volodin-1972179558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Русская православная церковь
Российские военные героически борются с нацизмом, заявил Володин
Володин: российские военные героически борются с нацизмом ради будущего России