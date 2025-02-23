https://ria.ru/20250223/voiny-2001095214.html

Патриарх Кирилл поблагодарил воинов за защиту русских земель

Патриарх Кирилл поблагодарил воинов за защиту русских земель - РИА Новости, 23.02.2025

Патриарх Кирилл поблагодарил воинов за защиту русских земель

Российские воины в новых регионах РФ защищают жителей исконно русских земель, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме к министру обороны России... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T10:23:00+03:00

2025-02-23T10:23:00+03:00

2025-02-23T10:23:00+03:00

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россия

андрей белоусов

русская православная церковь

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские воины в новых регионах РФ защищают жителей исконно русских земель, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме к министру обороны России Андрею Белоусову, опубликованном на сайте РПЦ. "Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Отечества... Отрадно свидетельствовать, что сегодня, когда наши воины несут ратное служение на новых территориях Российской Федерации, защищая жителей исконно русских земель от всякого врага и супостата, наш народ оказывает им всемерную поддержку, выражающуюся как в молитвах, так и в разнообразных благих делах, способствующих достижению победы", - написал патриарх Кирилл. Он выразил надежду на то, что взаимодействие Русской православной церкви и Министерства обороны, "особо укрепившееся в период проведения специальной военной операции, будет и в дальнейшем приносить добрые плоды". "Отмечая этот праздник, мы чествуем тех, кто самоотверженно служит нашей стране, укрепляет ее суверенитет, вносит вклад в обеспечение мирной и благополучной жизни сограждан. Выражая благодарность воинам, мужественно защищающим Россию от различных посягательств извне, все мы призваны оберегать ее и от духовно чуждых нашему народу влияний", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20250223/politsija-2001094425.html

https://ria.ru/20240807/patriarkh-1964780935.html

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Варвара Скокшина

россия, андрей белоусов, русская православная церковь