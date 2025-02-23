Патриарх Кирилл поблагодарил воинов за защиту русских земель
Патриарх Кирилл: российские воины защищают жителей исконно русских земель
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские воины в новых регионах РФ защищают жителей исконно русских земель, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме к министру обороны России Андрею Белоусову, опубликованном на сайте РПЦ.
"Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Отечества... Отрадно свидетельствовать, что сегодня, когда наши воины несут ратное служение на новых территориях Российской Федерации, защищая жителей исконно русских земель от всякого врага и супостата, наш народ оказывает им всемерную поддержку, выражающуюся как в молитвах, так и в разнообразных благих делах, способствующих достижению победы", - написал патриарх Кирилл.
Он выразил надежду на то, что взаимодействие Русской православной церкви и Министерства обороны, "особо укрепившееся в период проведения специальной военной операции, будет и в дальнейшем приносить добрые плоды".
"Отмечая этот праздник, мы чествуем тех, кто самоотверженно служит нашей стране, укрепляет ее суверенитет, вносит вклад в обеспечение мирной и благополучной жизни сограждан. Выражая благодарность воинам, мужественно защищающим Россию от различных посягательств извне, все мы призваны оберегать ее и от духовно чуждых нашему народу влияний", - заключил патриарх Кирилл.
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