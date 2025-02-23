https://ria.ru/20250223/voennye-2001108248.html
Путин обратился к военным, защищающим Россию
Путин обратился к военным, защищающим Россию - РИА Новости, 23.02.2025
Путин обратился к военным, защищающим Россию
Президент РФ Владимир Путин заявил военным, что нынешнему поколению выпала сложная, но почетная миссия - защитить Россию. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:23:00+03:00
2025-02-23T12:23:00+03:00
2025-02-23T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил военным, что нынешнему поколению выпала сложная, но почетная миссия - защитить Россию."Вот так сложилась судьба, так Господу было угодно, если можно так сказать, на наши плечи с вами выпала такая сложная, но почетная миссия - защитить Россию", - сказал Путин военным после церемонии вручения госнаград.Глава государства после вручения госнаград военнослужащим, удостоенным звания Героя России, поздравил их с бокалом шампанского. Путин сказал бойцам, что они защищают страну достойно."Нам не стыдно с вами перед нашими отцами, нашими предками. Мы сражаемся за родину. И сделаем все, чтобы передать ее будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам", - сказал Путин.Президент отметил, что российские военнослужащие достойно защищают Россию."Мы с вами сегодня имеем Россию, мы с вами защищаем ее. И вы делаете это достойно, нам не стыдно с вами перед нашими отцами, перед нашими предками", - сказал Путин военнослужащим после вручения государственных наград.
https://ria.ru/20250223/uchastniki-2001104501.html
https://ria.ru/20250223/putin-2001106552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин обратился к военным, защищающим Россию
Путин заявил, что военные достойно защищают Россию
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил военным, что нынешнему поколению выпала сложная, но почетная миссия - защитить Россию.
"Вот так сложилась судьба, так Господу было угодно, если можно так сказать, на наши плечи с вами выпала такая сложная, но почетная миссия - защитить Россию", - сказал Путин
военным после церемонии вручения госнаград.
Глава государства после вручения госнаград военнослужащим, удостоенным звания Героя России
, поздравил их с бокалом шампанского. Путин сказал бойцам, что они защищают страну достойно.
"Нам не стыдно с вами перед нашими отцами, нашими предками. Мы сражаемся за родину. И сделаем все, чтобы передать ее будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам", - сказал Путин.
Президент отметил, что российские военнослужащие достойно защищают Россию.
"Мы с вами сегодня имеем Россию, мы с вами защищаем ее. И вы делаете это достойно, нам не стыдно с вами перед нашими отцами, перед нашими предками", - сказал Путин военнослужащим после вручения государственных наград.