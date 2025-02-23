https://ria.ru/20250223/voennye-2001108248.html

Путин обратился к военным, защищающим Россию

Путин обратился к военным, защищающим Россию - РИА Новости, 23.02.2025

Путин обратился к военным, защищающим Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил военным, что нынешнему поколению выпала сложная, но почетная миссия - защитить Россию. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:23:00+03:00

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2025-02-23T12:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил военным, что нынешнему поколению выпала сложная, но почетная миссия - защитить Россию."Вот так сложилась судьба, так Господу было угодно, если можно так сказать, на наши плечи с вами выпала такая сложная, но почетная миссия - защитить Россию", - сказал Путин военным после церемонии вручения госнаград.Глава государства после вручения госнаград военнослужащим, удостоенным звания Героя России, поздравил их с бокалом шампанского. Путин сказал бойцам, что они защищают страну достойно."Нам не стыдно с вами перед нашими отцами, нашими предками. Мы сражаемся за родину. И сделаем все, чтобы передать ее будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам", - сказал Путин.Президент отметил, что российские военнослужащие достойно защищают Россию."Мы с вами сегодня имеем Россию, мы с вами защищаем ее. И вы делаете это достойно, нам не стыдно с вами перед нашими отцами, перед нашими предками", - сказал Путин военнослужащим после вручения государственных наград.

https://ria.ru/20250223/uchastniki-2001104501.html

https://ria.ru/20250223/putin-2001106552.html

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин