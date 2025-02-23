https://ria.ru/20250223/voenkory-2001097742.html
Военкоры РИА Новости на передовой. Яркие моменты работы журналистов
Военкоры РИА Новости на передовой. Яркие моменты работы журналистов - РИА Новости, 23.02.2025
Военкоры РИА Новости на передовой. Яркие моменты работы журналистов
Военкоры РИА Новости каждый день проводят вместе с российской армией на передовой, работают они и в горячих точках по всему миру. К 23 февраля их профессия... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:02:00+03:00
2025-02-23T11:02:00+03:00
2025-02-23T11:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001097405_287:162:1920:1080_1920x0_80_0_0_861e402937385b351c27eb3b032db900.jpg
Военкоры РИА Новости каждый день проводят вместе с российской армией на передовой, работают они и в горячих точках по всему миру. К 23 февраля их профессия имеет самое прямое отношение. Это видео — про яркие моменты работы людей, которые даже в самых тяжелых условиях продолжают рассказывать о подвиге.
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2025
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001097405_411:0:1851:1080_1920x0_80_0_0_e0377ecd7cfd0bbba34be99542a6fd84.jpg
Военкоры РИА Новости на передовой. Яркие моменты работы журналистов
Военкоры РИА Новости каждый день проводят вместе с российской армией на передовой, работают они и в горячих точках по всему миру. Яркие моменты работы людей, которые даже в самых тяжелых условиях продолжают рассказывать о подвиге.
2025-02-23T11:02
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PT2M42S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Специальная военная операция на Украине, Видео
Военкоры РИА Новости на передовой. Яркие моменты работы журналистов
Военкоры РИА Новости каждый день проводят вместе с российской армией на передовой, работают они и в горячих точках по всему миру. К 23 февраля их профессия имеет самое прямое отношение. Это видео — про яркие моменты работы людей, которые даже в самых тяжелых условиях продолжают рассказывать о подвиге.
2025-02-23T11:02
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PT2M42S
Военкоры РИА Новости на передовой. Яркие моменты работы журналистов
Читать ria.ru в
Военкоры РИА Новости каждый день проводят вместе с российской армией на передовой, работают они и в горячих точках по всему миру. К 23 февраля их профессия имеет самое прямое отношение. Это видео — про яркие моменты работы людей, которые даже в самых тяжелых условиях продолжают рассказывать о подвиге.