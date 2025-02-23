https://ria.ru/20250223/voenkory-2001097742.html

Военкоры РИА Новости на передовой. Яркие моменты работы журналистов

Военкоры РИА Новости на передовой. Яркие моменты работы журналистов - РИА Новости, 23.02.2025

Военкоры РИА Новости на передовой. Яркие моменты работы журналистов

Военкоры РИА Новости каждый день проводят вместе с российской армией на передовой, работают они и в горячих точках по всему миру. К 23 февраля их профессия... РИА Новости, 23.02.2025

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специальная военная операция на украине

видео

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Военкоры РИА Новости каждый день проводят вместе с российской армией на передовой, работают они и в горячих точках по всему миру. К 23 февраля их профессия имеет самое прямое отношение. Это видео — про яркие моменты работы людей, которые даже в самых тяжелых условиях продолжают рассказывать о подвиге.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военкоры РИА Новости на передовой. Яркие моменты работы журналистов Военкоры РИА Новости каждый день проводят вместе с российской армией на передовой, работают они и в горячих точках по всему миру. Яркие моменты работы людей, которые даже в самых тяжелых условиях продолжают рассказывать о подвиге. 2025-02-23T11:02 true PT2M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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