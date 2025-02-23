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Военкоры РИА Новости на передовой. Яркие моменты работы журналистов - РИА Новости, 23.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/voenkory-2001097742.html
Военкоры РИА Новости на передовой. Яркие моменты работы журналистов
Военкоры РИА Новости на передовой. Яркие моменты работы журналистов - РИА Новости, 23.02.2025
Военкоры РИА Новости на передовой. Яркие моменты работы журналистов
Военкоры РИА Новости каждый день проводят вместе с российской армией на передовой, работают они и в горячих точках по всему миру. К 23 февраля их профессия... РИА Новости, 23.02.2025
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специальная военная операция на украине
видео
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Военкоры РИА Новости каждый день проводят вместе с российской армией на передовой, работают они и в горячих точках по всему миру. К 23 февраля их профессия имеет самое прямое отношение. Это видео — про яркие моменты работы людей, которые даже в самых тяжелых условиях продолжают рассказывать о подвиге.
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Военкоры РИА Новости на передовой. Яркие моменты работы журналистов
Военкоры РИА Новости каждый день проводят вместе с российской армией на передовой, работают они и в горячих точках по всему миру. Яркие моменты работы людей, которые даже в самых тяжелых условиях продолжают рассказывать о подвиге.
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96
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видео, видео
Специальная военная операция на Украине, Видео
Военкоры РИА Новости на передовой. Яркие моменты работы журналистов
Военкоры РИА Новости каждый день проводят вместе с российской армией на передовой, работают они и в горячих точках по всему миру. К 23 февраля их профессия имеет самое прямое отношение. Это видео — про яркие моменты работы людей, которые даже в самых тяжелых условиях продолжают рассказывать о подвиге.
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Военкоры РИА Новости на передовой. Яркие моменты работы журналистов

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Военкоры РИА Новости каждый день проводят вместе с российской армией на передовой, работают они и в горячих точках по всему миру. К 23 февраля их профессия имеет самое прямое отношение. Это видео — про яркие моменты работы людей, которые даже в самых тяжелых условиях продолжают рассказывать о подвиге.
 
Специальная военная операция на УкраинеВидео
 
 
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