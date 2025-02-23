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На ВДНХ открыли спецпроект "Музей СВО" - РИА Новости, 23.02.2025
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16:03 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/vdnkh-2001136625.html
На ВДНХ открыли спецпроект "Музей СВО"
На ВДНХ открыли спецпроект "Музей СВО" - РИА Новости, 23.02.2025
На ВДНХ открыли спецпроект "Музей СВО"
Спецпроект "Музей СВО" открыли на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T16:03:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Спецпроект "Музей СВО" открыли на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Павильон №58 "Земледелие" (бывший павильон "Украинская ССР") открылся после реставрации весной 2019 года. Монументальное здание на Главной аллее ВДНХ построили в 1954 году. "В павильоне №58 на ВДНХ открылся спецпроект "Музей СВО", посвященный героизму участников специальной военной операции. Он знакомит с победными традициями России и подвигами военнослужащих. В первый день работы выставки ее почетными гостями стали защитники Отечества, волонтеры и общественные деятели. Экспозиция рассказывает о победных традициях России и жизни военнослужащих на передовой", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что экспозиция демонстрирует примеры осознанного и деятельного патриотизма, что важно для подрастающего поколения, посетить ее можно бесплатно. По словам военного эксперта Игоря Потапова, проект получился уникальным по своему наполнению и смыслу. Все предметы и истории связаны с реальными людьми и событиями. "В годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды проявляли исключительные мужество и стойкость. И вот уже их внуки и правнуки проявляют то же мужество, ту же стойкость. Открытие экспозиции - важное событие в жизни Москвы и всего нашего государства. Особенно в Год защитника Отечества, когда идет широкомасштабная подготовка к празднованию 80-летия Победы. Я думаю, выставка будет исключительно популярна", - отметил Герой Советского Союза, ветеран спецподразделения, генерал-майор Геннадий Зайцев.
https://ria.ru/20250223/suhum-2001128936.html
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москва, россия, вднх, общество
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, ВДНХ, Общество
На ВДНХ открыли спецпроект "Музей СВО"

На ВДНХ в Москве открыли спецпроект "Музей СВО"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на главную арку Главного входа ВДНХ в Москве
Вид на главную арку Главного входа ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вид на главную арку Главного входа ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Спецпроект "Музей СВО" открыли на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Павильон №58 "Земледелие" (бывший павильон "Украинская ССР") открылся после реставрации весной 2019 года. Монументальное здание на Главной аллее ВДНХ построили в 1954 году.
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"В павильоне №58 на ВДНХ открылся спецпроект "Музей СВО", посвященный героизму участников специальной военной операции. Он знакомит с победными традициями России и подвигами военнослужащих. В первый день работы выставки ее почетными гостями стали защитники Отечества, волонтеры и общественные деятели. Экспозиция рассказывает о победных традициях России и жизни военнослужащих на передовой", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что экспозиция демонстрирует примеры осознанного и деятельного патриотизма, что важно для подрастающего поколения, посетить ее можно бесплатно. По словам военного эксперта Игоря Потапова, проект получился уникальным по своему наполнению и смыслу. Все предметы и истории связаны с реальными людьми и событиями.
"В годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды проявляли исключительные мужество и стойкость. И вот уже их внуки и правнуки проявляют то же мужество, ту же стойкость. Открытие экспозиции - важное событие в жизни Москвы и всего нашего государства. Особенно в Год защитника Отечества, когда идет широкомасштабная подготовка к празднованию 80-летия Победы. Я думаю, выставка будет исключительно популярна", - отметил Герой Советского Союза, ветеран спецподразделения, генерал-майор Геннадий Зайцев.
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