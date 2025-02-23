https://ria.ru/20250223/ulakly-2001104647.html

ВС России освободили населенный пункт Улаклы в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Улаклы в ДНР - РИА Новости, 23.02.2025

ВС России освободили населенный пункт Улаклы в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населённый пункт Улаклы в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2025

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специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населённый пункт Улаклы в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика