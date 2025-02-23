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ВС России освободили населенный пункт Улаклы в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Улаклы в ДНР - РИА Новости, 23.02.2025
ВС России освободили населенный пункт Улаклы в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населённый пункт Улаклы в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:03:00+03:00
2025-02-23T12:03:00+03:00
2025-02-23T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населённый пункт Улаклы в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили населенный пункт Улаклы в ДНР
Военные группировки "Юг" освободили населенный пункт Улаклы в ДНР