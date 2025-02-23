https://ria.ru/20250223/ukraine-2001146049.html

В Раде выступили с предложением к военкоматам по Зеленскому

В Раде выступили с предложением к военкоматам по Зеленскому - РИА Новости, 23.02.2025

В Раде выступили с предложением к военкоматам по Зеленскому

Депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале выступил с предложением к украинским военкоматам по опросу о доверии к Владимиру Зеленскому. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T17:50:00+03:00

2025-02-23T17:50:00+03:00

2025-02-23T17:50:00+03:00

в мире

украина

россия

владимир зеленский

александр дубинский

владимир путин

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000616724_0:98:2952:1759_1920x0_80_0_0_7d00c955ae1973410bbab5eb04189186.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале выступил с предложением к украинским военкоматам по опросу о доверии к Владимиру Зеленскому."Следующие опросы об уровне доверия к Зеленскому предлагаю доверить ТЦК (так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред). Увидите, будет результат", — написал он.В среду Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250223/politika-2001134243.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины