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В Раде выступили с предложением к военкоматам по Зеленскому - РИА Новости, 23.02.2025
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17:50 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/ukraine-2001146049.html
В Раде выступили с предложением к военкоматам по Зеленскому
В Раде выступили с предложением к военкоматам по Зеленскому - РИА Новости, 23.02.2025
В Раде выступили с предложением к военкоматам по Зеленскому
Депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале выступил с предложением к украинским военкоматам по опросу о доверии к Владимиру Зеленскому. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T17:50:00+03:00
2025-02-23T17:50:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале выступил с предложением к украинским военкоматам по опросу о доверии к Владимиру Зеленскому."Следующие опросы об уровне доверия к Зеленскому предлагаю доверить ТЦК (так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред). Увидите, будет результат", — написал он.В среду Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
В Раде выступили с предложением к военкоматам по Зеленскому

Нардеп Дубинский предложил военкоматам провести опрос о доверии к Зеленскому

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале выступил с предложением к украинским военкоматам по опросу о доверии к Владимиру Зеленскому.
"Следующие опросы об уровне доверия к Зеленскому предлагаю доверить ТЦК (так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред). Увидите, будет результат", — написал он.
В среду Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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