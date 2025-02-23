В Раде выступили с предложением к военкоматам по Зеленскому
Нардеп Дубинский предложил военкоматам провести опрос о доверии к Зеленскому
© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале выступил с предложением к украинским военкоматам по опросу о доверии к Владимиру Зеленскому.
"Следующие опросы об уровне доверия к Зеленскому предлагаю доверить ТЦК (так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред). Увидите, будет результат", — написал он.
В среду Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".