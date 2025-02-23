https://ria.ru/20250223/ukraina-2001173935.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.02.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях Украины и на части Черкасской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:30:00+03:00
2025-02-23T22:30:00+03:00
2025-02-23T22:30:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях Украины и на части Черкасской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 22.18 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской области и одном из районов Черкасской. Чуть ранее тревогу объявили в Полтавской, Сумской и Черниговской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Полтавской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу