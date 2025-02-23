https://ria.ru/20250223/uitkoff-2001154756.html

Уиткофф допустил возвращение американских компаний в Россию

Уиткофф допустил возвращение американских компаний в Россию - РИА Новости, 23.02.2025

Уиткофф допустил возвращение американских компаний в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф допустил в интервью телеканалу CBS, что в случае достижения мира на Украине... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T19:12:00+03:00

2025-02-23T19:12:00+03:00

2025-02-23T21:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф допустил в интервью телеканалу CBS, что в случае достижения мира на Украине американские компании смогут вернуться на российский рынок."У нас не было конкретного обсуждения с Россией на встрече, о которой вы говорите, но я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там бизнес", — заявил он. Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

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