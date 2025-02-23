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Уиткофф допустил возвращение американских компаний в Россию - РИА Новости, 23.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 23.02.2025 (обновлено: 21:22 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/uitkoff-2001154756.html
Уиткофф допустил возвращение американских компаний в Россию
Уиткофф допустил возвращение американских компаний в Россию - РИА Новости, 23.02.2025
Уиткофф допустил возвращение американских компаний в Россию
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф допустил в интервью телеканалу CBS, что в случае достижения мира на Украине... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T19:12:00+03:00
2025-02-23T21:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
ближний восток
стив уиткофф
дональд трамп
украина
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф допустил в интервью телеканалу CBS, что в случае достижения мира на Украине американские компании смогут вернуться на российский рынок."У нас не было конкретного обсуждения с Россией на встрече, о которой вы говорите, но я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там бизнес", — заявил он. Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001145054.html
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в мире, россия, сша, ближний восток, стив уиткофф, дональд трамп, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Ближний Восток, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Украина
Уиткофф допустил возвращение американских компаний в Россию

Уиткофф: американские компании могут вернуться в РФ после соглашения по Украине

© AP Photo / Evan VucciСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф допустил в интервью телеканалу CBS, что в случае достижения мира на Украине американские компании смогут вернуться на российский рынок.
"У нас не было конкретного обсуждения с Россией на встрече, о которой вы говорите, но я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там бизнес", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира на Украине
Вчера, 17:44

Возобновление диалога

Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Российский рубль ждут новые проблемы
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАБлижний ВостокСтив УиткоффДональд ТрампУкраина
 
 
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