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Участники СВО достойно проходят через тяжелые испытания, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 23.02.2025 (обновлено: 12:17 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/uchastniki-2001104501.html
Участники СВО достойно проходят через тяжелые испытания, заявил Путин
Участники СВО достойно проходят через тяжелые испытания, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2025
Участники СВО достойно проходят через тяжелые испытания, заявил Путин
Участники специальной военной операции достойно проходят через тяжелые испытания, проявляют себя как патриоты России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:02:00+03:00
2025-02-23T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Участники специальной военной операции достойно проходят через тяжелые испытания, проявляют себя как патриоты России, заявил президент России Владимир Путин. Путин вручает государственные награды героям и защитникам Родины в день Защитника Отечества в Кремле. "Все вы достойно проходите через очень тяжелые испытания, проявляйте себя как высочайшие профессионалы, мужественные люди, патриоты России", - сказал президент на церемонии вручения государственных наград.
https://ria.ru/20241203/putin-1987147403.html
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россия, владимир путин, день защитника отечества
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества
Участники СВО достойно проходят через тяжелые испытания, заявил Путин

Путин: участники спецоперации проявляют себя как патриоты России

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Участники специальной военной операции достойно проходят через тяжелые испытания, проявляют себя как патриоты России, заявил президент России Владимир Путин.
Путин вручает государственные награды героям и защитникам Родины в день Защитника Отечества в Кремле.
"Все вы достойно проходите через очень тяжелые испытания, проявляйте себя как высочайшие профессионалы, мужественные люди, патриоты России", - сказал президент на церемонии вручения государственных наград.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДень защитника Отечества
 
 
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