https://ria.ru/20250223/uchastniki-2001104501.html

Участники СВО достойно проходят через тяжелые испытания, заявил Путин

Участники СВО достойно проходят через тяжелые испытания, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2025

Участники СВО достойно проходят через тяжелые испытания, заявил Путин

Участники специальной военной операции достойно проходят через тяжелые испытания, проявляют себя как патриоты России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:02:00+03:00

2025-02-23T12:02:00+03:00

2025-02-23T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Участники специальной военной операции достойно проходят через тяжелые испытания, проявляют себя как патриоты России, заявил президент России Владимир Путин. Путин вручает государственные награды героям и защитникам Родины в день Защитника Отечества в Кремле. "Все вы достойно проходите через очень тяжелые испытания, проявляйте себя как высочайшие профессионалы, мужественные люди, патриоты России", - сказал президент на церемонии вручения государственных наград.

https://ria.ru/20241203/putin-1987147403.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, день защитника отечества