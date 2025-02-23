https://ria.ru/20250223/uchastniki-2001104501.html
Участники СВО достойно проходят через тяжелые испытания, заявил Путин
Участники СВО достойно проходят через тяжелые испытания, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2025
Участники СВО достойно проходят через тяжелые испытания, заявил Путин
Участники специальной военной операции достойно проходят через тяжелые испытания, проявляют себя как патриоты России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:02:00+03:00
2025-02-23T12:02:00+03:00
2025-02-23T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Участники специальной военной операции достойно проходят через тяжелые испытания, проявляют себя как патриоты России, заявил президент России Владимир Путин. Путин вручает государственные награды героям и защитникам Родины в день Защитника Отечества в Кремле. "Все вы достойно проходите через очень тяжелые испытания, проявляйте себя как высочайшие профессионалы, мужественные люди, патриоты России", - сказал президент на церемонии вручения государственных наград.
https://ria.ru/20241203/putin-1987147403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, день защитника отечества
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества
Участники СВО достойно проходят через тяжелые испытания, заявил Путин
Путин: участники спецоперации проявляют себя как патриоты России