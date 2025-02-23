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Фидан рассчитывает обсудить с Лавровым урегулирование конфликта на Украине

Фидан рассчитывает обсудить с Лавровым урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 23.02.2025

Фидан рассчитывает обсудить с Лавровым урегулирование конфликта на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре рассчитывает обсудить переговорный процесс по... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:39:00+03:00

2025-02-23T12:39:00+03:00

2025-02-23T12:59:00+03:00

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украина

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

сергей лавров

хакан фидан

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АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре рассчитывает обсудить переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине во всех аспектах, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.Анкара ожидает визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в воскресенье. В понедельник ожидаются его переговоры с Фиданом в турецкой столице."Ожидается, что стороны обсудят переговорный процесс по Украине во всех его аспектах, дипломатические усилия в этом направлении, переговорный процесс между делегациями РФ и США и возможный вклад Турции в этом направлении", - уточнил собеседник агентства."Глава МИД Турции рассчитывает обсудить с российским коллегой вклад Турции в переговорный процесс (по Украине - ред.). В частности, будет подчеркнута готовность Анкары взять на себя посредническую роль в следующем переговорном процессе", - добавил он.

https://ria.ru/20250221/lavrov-2000862286.html

турция

анкара (провинция)

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