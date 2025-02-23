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Фидан рассчитывает обсудить с Лавровым урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 23.02.2025
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12:39 23.02.2025 (обновлено: 12:59 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/turtsiya-2001113038.html
Фидан рассчитывает обсудить с Лавровым урегулирование конфликта на Украине
Фидан рассчитывает обсудить с Лавровым урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 23.02.2025
Фидан рассчитывает обсудить с Лавровым урегулирование конфликта на Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре рассчитывает обсудить переговорный процесс по... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:39:00+03:00
2025-02-23T12:59:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
украина
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сергей лавров
хакан фидан
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АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре рассчитывает обсудить переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине во всех аспектах, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.Анкара ожидает визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в воскресенье. В понедельник ожидаются его переговоры с Фиданом в турецкой столице."Ожидается, что стороны обсудят переговорный процесс по Украине во всех его аспектах, дипломатические усилия в этом направлении, переговорный процесс между делегациями РФ и США и возможный вклад Турции в этом направлении", - уточнил собеседник агентства."Глава МИД Турции рассчитывает обсудить с российским коллегой вклад Турции в переговорный процесс (по Украине - ред.). В частности, будет подчеркнута готовность Анкары взять на себя посредническую роль в следующем переговорном процессе", - добавил он.
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000862286.html
турция
анкара (провинция)
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в мире, турция, анкара (провинция), украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сергей лавров, хакан фидан
В мире, Турция, Анкара (провинция), Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Сергей Лавров, Хакан Фидан
Фидан рассчитывает обсудить с Лавровым урегулирование конфликта на Украине

МИД Турции: Фидан рассчитывает обсудить с Лавровым переговоры по Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре рассчитывает обсудить переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине во всех аспектах, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Анкара ожидает визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в воскресенье. В понедельник ожидаются его переговоры с Фиданом в турецкой столице.
"Ожидается, что стороны обсудят переговорный процесс по Украине во всех его аспектах, дипломатические усилия в этом направлении, переговорный процесс между делегациями РФ и США и возможный вклад Турции в этом направлении", - уточнил собеседник агентства.
"Глава МИД Турции рассчитывает обсудить с российским коллегой вклад Турции в переговорный процесс (по Украине - ред.). В частности, будет подчеркнута готовность Анкары взять на себя посредническую роль в следующем переговорном процессе", - добавил он.
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В миреТурцияАнкара (провинция)УкраинаПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСергей ЛавровХакан Фидан
 
 
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