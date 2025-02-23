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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 23.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ за сутки в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты и две боевые бронированные... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:07:00+03:00
2025-02-23T12:07:00+03:00
2025-02-23T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины "Козак", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Зверево, Сергеевка, Ленина, Березовка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001084229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 365 военных в зоне действия группировки "Центр"