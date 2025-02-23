https://ria.ru/20250223/tsakhal-2001168446.html

ЦАХАЛ заявила о повышении боевой готовности в районе Газы

ЦАХАЛ заявила о повышении боевой готовности в районе Газы - РИА Новости, 23.02.2025

ЦАХАЛ заявила о повышении боевой готовности в районе Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о повышении боевой и оперативной готовности в районе, прилегающем к сектору Газа, отметив, что инструкции безопасности для РИА Новости, 23.02.2025

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2025-02-23T21:17:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о повышении боевой и оперативной готовности в районе, прилегающем к сектору Газа, отметив, что инструкции безопасности для гражданского населения не изменились. Заявление прозвучало на фоне объявленного в воскресенье вечером решения палестинского движения ХАМАС остановить непрямые переговоры с Израилем о сделке по перемирию в секторе Газа. "После оценки ситуации было принято решение повысить боевую и оперативную готовность в приграничных районах с сектором Газа. На данный момент никаких изменений в указаниях для тыла нет", - говорится в сообщении военных. В субботу Израиль вернул в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС последних шестерых заложников из Газы, которых должны были отпустить на первом этапе соглашения. При этом Израиль, вопреки договоренностям, не выпустил из тюрем порядка 600 палестинских заключенных, объяснив это тем, что палестинские радикалы неоднократно нарушали соглашение, а также практикуют "унизительные церемонии, оскорбляющие честь заложников и используют их в пропагандистских целях". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее в воскресенье заявил, что Израиль привержен всем целям войны в секторе Газа - возвращению всех оставшихся заложников, уничтожению ХАМАС и искоренению любой угрозы из палестинского анклава.

https://ria.ru/20250223/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250223/izrail-2001130468.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, сектор газа