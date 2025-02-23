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В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 23.02.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T01:42:00+03:00
2025-02-23T01:42:00+03:00
2025-02-23T01:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. "Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Безопасность
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Тульской области объявили опасность атаки беспилотников