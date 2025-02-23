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Песков прокомментировал высказывания Трампа в адрес Зеленского - РИА Новости, 23.02.2025
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12:56 23.02.2025 (обновлено: 13:54 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/tramp-2001115725.html
Песков прокомментировал высказывания Трампа в адрес Зеленского
Песков прокомментировал высказывания Трампа в адрес Зеленского - РИА Новости, 23.02.2025
Песков прокомментировал высказывания Трампа в адрес Зеленского
Владимир Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания в адрес глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:56:00+03:00
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дмитрий песков
россия
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания в адрес глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе."Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государств. Делает это неоднократно. Конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, что означает жесткая риторика президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского.
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дмитрий песков, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Дмитрий Песков, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Песков прокомментировал высказывания Трампа в адрес Зеленского

Песков: Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес лидеров

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания в адрес глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе.
"Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государств. Делает это неоднократно. Конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, что означает жесткая риторика президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о Зеленском
09:11
 
Дмитрий ПесковРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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