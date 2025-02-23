https://ria.ru/20250223/tramp-2001115725.html

Песков прокомментировал высказывания Трампа в адрес Зеленского

Песков прокомментировал высказывания Трампа в адрес Зеленского - РИА Новости, 23.02.2025

Песков прокомментировал высказывания Трампа в адрес Зеленского

Владимир Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания в адрес глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:56:00+03:00

2025-02-23T12:56:00+03:00

2025-02-23T13:54:00+03:00

дмитрий песков

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания в адрес глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе."Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государств. Делает это неоднократно. Конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, что означает жесткая риторика президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского.

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дмитрий песков, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп