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Песков прокомментировал высказывания Трампа в адрес Зеленского
Песков прокомментировал высказывания Трампа в адрес Зеленского - РИА Новости, 23.02.2025
Песков прокомментировал высказывания Трампа в адрес Зеленского
Владимир Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания в адрес глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:56:00+03:00
2025-02-23T12:56:00+03:00
2025-02-23T13:54:00+03:00
дмитрий песков
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владимир зеленский
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания в адрес глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе."Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государств. Делает это неоднократно. Конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, что означает жесткая риторика президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского.
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дмитрий песков, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Дмитрий Песков, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Песков прокомментировал высказывания Трампа в адрес Зеленского
Песков: Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес лидеров