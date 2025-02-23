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Дуда заявил, что Трамп намерен посетить Польшу - РИА Новости, 23.02.2025
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01:07 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/tramp-2001063108.html
Дуда заявил, что Трамп намерен посетить Польшу
Дуда заявил, что Трамп намерен посетить Польшу - РИА Новости, 23.02.2025
Дуда заявил, что Трамп намерен посетить Польшу
Президент США Дональд Трамп намерен посетить Польшу, дата обсуждается, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с американским лидером. Дуду цитирует... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T01:07:00+03:00
2025-02-23T01:07:00+03:00
в мире
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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен посетить Польшу, дата обсуждается, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с американским лидером. Дуду цитирует его канцелярия на платформе Х"Президент Дональд Трамп сказал, что посетит Польшу. Дата обсуждается", - цитирует Дуду его канцелярия. По словам польского президента, во время встречи с ним в субботу в Вашингтоне Трамп назвал Польшу "одним из лучших союзников". Дуда стал первым европейским лидером, принятым в Вашингтоне после приведения к присяге Трампа 20 января 2025 года. В пятницу Дуда проинформировал о том, что ему позвонил Владимир Зеленский, которому польский лидер посоветовал "оставаться приверженным курсу спокойного и конструктивного сотрудничества с Трампом".
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в мире, польша, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, анджей дуда, владимир зеленский
В мире, Польша, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Анджей Дуда, Владимир Зеленский
Дуда заявил, что Трамп намерен посетить Польшу

Президент Польши Дуда: дата визита Дональда Трампа в Польшу обсуждается

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен посетить Польшу, дата обсуждается, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с американским лидером. Дуду цитирует его канцелярия на платформе Х
"Президент Дональд Трамп сказал, что посетит Польшу. Дата обсуждается", - цитирует Дуду его канцелярия.
Министры иностранных дел стран Европы - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
"Особенно Польша и Прибалтика": в США раскрыли, чего испугались в Европе
21 февраля, 02:01
По словам польского президента, во время встречи с ним в субботу в Вашингтоне Трамп назвал Польшу "одним из лучших союзников".
Дуда стал первым европейским лидером, принятым в Вашингтоне после приведения к присяге Трампа 20 января 2025 года.
В пятницу Дуда проинформировал о том, что ему позвонил Владимир Зеленский, которому польский лидер посоветовал "оставаться приверженным курсу спокойного и конструктивного сотрудничества с Трампом".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
"Пряник для России". В Польше назвали условия Трампа для сделки по Украине
20 февраля, 21:48
 
В миреПольшаВашингтон (штат)СШАДональд ТрампАнджей ДудаВладимир Зеленский
 
 
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