https://ria.ru/20250223/tramp-2001063108.html

Дуда заявил, что Трамп намерен посетить Польшу

Дуда заявил, что Трамп намерен посетить Польшу - РИА Новости, 23.02.2025

Дуда заявил, что Трамп намерен посетить Польшу

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Польшу, дата обсуждается, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с американским лидером. Дуду цитирует... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T01:07:00+03:00

2025-02-23T01:07:00+03:00

2025-02-23T01:07:00+03:00

в мире

польша

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владимир зеленский

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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен посетить Польшу, дата обсуждается, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с американским лидером. Дуду цитирует его канцелярия на платформе Х"Президент Дональд Трамп сказал, что посетит Польшу. Дата обсуждается", - цитирует Дуду его канцелярия. По словам польского президента, во время встречи с ним в субботу в Вашингтоне Трамп назвал Польшу "одним из лучших союзников". Дуда стал первым европейским лидером, принятым в Вашингтоне после приведения к присяге Трампа 20 января 2025 года. В пятницу Дуда проинформировал о том, что ему позвонил Владимир Зеленский, которому польский лидер посоветовал "оставаться приверженным курсу спокойного и конструктивного сотрудничества с Трампом".

https://ria.ru/20250221/hill-2000678697.html

https://ria.ru/20250220/peregovory-2000658238.html

польша

вашингтон (штат)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, анджей дуда, владимир зеленский