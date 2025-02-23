https://ria.ru/20250223/territorii-2001115969.html
Новые территории России уже никто не распродаст, заявил Песков
Новые территории России уже никто не распродаст, заявил Песков - РИА Новости, 23.02.2025
Новые территории России уже никто не распродаст, заявил Песков
Территории, где граждане приняли решение присоединиться к России, никто уже "не распродаст", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о риске РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:59:00+03:00
2025-02-23T12:59:00+03:00
2025-02-23T13:40:00+03:00
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Территории, где граждане приняли решение присоединиться к России, никто уже "не распродаст", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о риске "продажи" Украины Штатам."Вы знаете, для нас главное, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России. Эти территории уже никто никогда не распродаст. Для нас главное это", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его telegram-канале.Так представитель Кремля ответил на вопрос об опасности того, что Владимир Зеленский под натиском США "окончательно распродаст всю Украину", по сути отдав ее во владение Штатов.
https://ria.ru/20250213/putin-1999076483.html
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Песков: территории, где граждане приняли решение присоединиться к России, никто уже не распродаст
Территории, где граждане приняли решение присоединиться к России, никто уже не распродаст, заявил Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину
2025-02-23T12:59
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Новые территории России уже никто не распродаст, заявил Песков
Песков: регионы, где жители решили присоединиться к России, никто не распродаст