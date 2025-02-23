https://ria.ru/20250223/territorii-2001115969.html

Новые территории России уже никто не распродаст, заявил Песков

Новые территории России уже никто не распродаст, заявил Песков - РИА Новости, 23.02.2025

Новые территории России уже никто не распродаст, заявил Песков

Территории, где граждане приняли решение присоединиться к России, никто уже "не распродаст", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о риске РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:59:00+03:00

2025-02-23T12:59:00+03:00

2025-02-23T13:40:00+03:00

россия

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001121268_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b317bdee424ed5f7f108b0b1ed728de.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Территории, где граждане приняли решение присоединиться к России, никто уже "не распродаст", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о риске "продажи" Украины Штатам."Вы знаете, для нас главное, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России. Эти территории уже никто никогда не распродаст. Для нас главное это", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его telegram-канале.Так представитель Кремля ответил на вопрос об опасности того, что Владимир Зеленский под натиском США "окончательно распродаст всю Украину", по сути отдав ее во владение Штатов.

https://ria.ru/20250213/putin-1999076483.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Песков: территории, где граждане приняли решение присоединиться к России, никто уже не распродаст Территории, где граждане приняли решение присоединиться к России, никто уже не распродаст, заявил Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину 2025-02-23T12:59 true PT5M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, в мире