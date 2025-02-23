https://ria.ru/20250223/tankisty-2001107687.html

Танкисты "Днепра" получили награды в зоне СВО

Танкисты "Днепра" получили награды в зоне СВО - РИА Новости, 23.02.2025

Танкисты "Днепра" получили награды в зоне СВО

Танкисты 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" получили государственные и ведомственные награды в 15 километровой прифронтовой зоне накануне... РИА Новости, 23.02.2025

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ГЕНИЧЕСК, 23 фев - РИА Новости. Танкисты 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" получили государственные и ведомственные награды в 15 километровой прифронтовой зоне накануне праздника 23 февраля, передает корреспондент РИА Новости. "Радиотелефонист. Участвовал в эвакуации раненых… Вытаскивали раненых, тоже попали под обстрел. Был ранен. (Обстановка) более-менее, продвигаемся", - сказал РИА Новости награжденный медалью "За отвагу" связист с позывным "Кир". Государственные и ведомственные награды (медаль "За отвагу", Медаль Суворова, медали "За участие в СВО") были вручены бойцам в замаскированном подземном блиндаже близ передовой. Во время церемонии награждения, согласно показаниям дрон-детекторов, рядом были зафиксированы БПЛА противника. После церемонии награждения в честь праздника бойцы 18 общевойсковой армии возложили венок и цветы к мемориальному обелиску павшим в годы Великой Отечественной войны солдатам.

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Вручение боевых наград танкистам "Днепра" в зоне СВО Танкисты «Днепра» в зоне СВО близ передовой получили боевые награды 2025-02-23T12:21 true PT3M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия