https://ria.ru/20250223/tankisty-2001107687.html
Танкисты "Днепра" получили награды в зоне СВО
Танкисты "Днепра" получили награды в зоне СВО - РИА Новости, 23.02.2025
Танкисты "Днепра" получили награды в зоне СВО
Танкисты 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" получили государственные и ведомственные награды в 15 километровой прифронтовой зоне накануне... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:21:00+03:00
2025-02-23T12:21:00+03:00
2025-02-23T12:21:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 23 фев - РИА Новости. Танкисты 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" получили государственные и ведомственные награды в 15 километровой прифронтовой зоне накануне праздника 23 февраля, передает корреспондент РИА Новости. "Радиотелефонист. Участвовал в эвакуации раненых… Вытаскивали раненых, тоже попали под обстрел. Был ранен. (Обстановка) более-менее, продвигаемся", - сказал РИА Новости награжденный медалью "За отвагу" связист с позывным "Кир". Государственные и ведомственные награды (медаль "За отвагу", Медаль Суворова, медали "За участие в СВО") были вручены бойцам в замаскированном подземном блиндаже близ передовой. Во время церемонии награждения, согласно показаниям дрон-детекторов, рядом были зафиксированы БПЛА противника. После церемонии награждения в честь праздника бойцы 18 общевойсковой армии возложили венок и цветы к мемориальному обелиску павшим в годы Великой Отечественной войны солдатам.
https://ria.ru/20250223/putin-2001103810.html
https://ria.ru/20250223/putin-2001106552.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001104944_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_abf0017d8b109e0e0b71598984078d21.jpg
Вручение боевых наград танкистам "Днепра" в зоне СВО
Танкисты «Днепра» в зоне СВО близ передовой получили боевые награды
2025-02-23T12:21
true
PT3M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Танкисты "Днепра" получили награды в зоне СВО
Танкисты 18 общевойсковой армии получили награды в прифронтовой зоне
ГЕНИЧЕСК, 23 фев - РИА Новости. Танкисты 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" получили государственные и ведомственные награды в 15 километровой прифронтовой зоне накануне праздника 23 февраля, передает корреспондент РИА Новости.
"Радиотелефонист. Участвовал в эвакуации раненых… Вытаскивали раненых, тоже попали под обстрел. Был ранен. (Обстановка) более-менее, продвигаемся", - сказал РИА Новости награжденный медалью "За отвагу" связист с позывным "Кир".
Государственные и ведомственные награды (медаль "За отвагу", Медаль Суворова, медали "За участие в СВО") были вручены бойцам в замаскированном подземном блиндаже близ передовой. Во время церемонии награждения, согласно показаниям дрон-детекторов, рядом были зафиксированы БПЛА противника.
После церемонии награждения в честь праздника бойцы 18 общевойсковой армии возложили венок и цветы к мемориальному обелиску павшим в годы Великой Отечественной войны солдатам.