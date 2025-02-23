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Медведев рассказал, после чего началась СВО - РИА Новости, 23.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/svo-2001082841.html
Медведев рассказал, после чего началась СВО
Медведев рассказал, после чего началась СВО - РИА Новости, 23.02.2025
Медведев рассказал, после чего началась СВО
Россия начала СВО, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с Западом, заявил заместитель председателя Совета безопасности России... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:35:00+03:00
2025-02-23T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия начала СВО, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с Западом, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Завтра три года, как началась специальная военная операция. На этот шаг пришлось пойти, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом", - написал Медведев.
https://ria.ru/20240924/svo-1974399495.html
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россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, после чего началась СВО

Медведев: СВО началась, когда прошла точка невозврата в противостоянии с Западом

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия начала СВО, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с Западом, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Завтра три года, как началась специальная военная операция. На этот шаг пришлось пойти, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом", - написал Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий Медведев
 
 
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