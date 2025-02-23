https://ria.ru/20250223/svo-2001082841.html

Медведев рассказал, после чего началась СВО

Медведев рассказал, после чего началась СВО - РИА Новости, 23.02.2025

Медведев рассказал, после чего началась СВО

Россия начала СВО, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с Западом, заявил заместитель председателя Совета безопасности России... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T08:35:00+03:00

2025-02-23T08:35:00+03:00

2025-02-23T08:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия начала СВО, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с Западом, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Завтра три года, как началась специальная военная операция. На этот шаг пришлось пойти, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом", - написал Медведев.

https://ria.ru/20240924/svo-1974399495.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев