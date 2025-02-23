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Протоиерей Василенков рассказал о подготовке военных священников - РИА Новости, 23.02.2025
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06:07 23.02.2025 (обновлено: 11:00 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/svjaschenniki-2001077393.html
Протоиерей Василенков рассказал о подготовке военных священников
Протоиерей Василенков рассказал о подготовке военных священников - РИА Новости, 23.02.2025
Протоиерей Василенков рассказал о подготовке военных священников
Военные священники армии России строят систему духовной подготовки воинов-победителей, которые остаются людьми и на войне, и после нее, рассказал в интервью РИА РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T06:07:00+03:00
2025-02-23T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
день защитника отечества
религия
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Военные священники армии России строят систему духовной подготовки воинов-победителей, которые остаются людьми и на войне, и после нее, рассказал в интервью РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков. "Мы (военные священники – ред.) готовим человека, который сможет духовно справиться с ситуацией войны – это в первую очередь. Мы готовим человека не просто для войны и победы, мы готовим его для вечности. И такой человек - он и на войне ведёт себя должным образом и, вернувшись с войны, прежде всего остаётся человеком. Ведь на войне легко озвереть, она уродует человека", - сказал отец Дмитрий Василенков. По его словам, посттравматический синдром (ПТСР) может стать следствием не только травм, но и в том числе "недостаточной мотивированности военнослужащих к ведению боевых действий". "Человек, твёрдо стоящий на ногах, мотивированный, знающий, за что он воюет - такого поколебать очень сложно, даже если было ранение и прочее. Чтобы не "сломаться", нужно дух иметь. Поэтому, если мы хотим меньше потом заниматься массовой реабилитацией людей, их нужно готовить заранее. И мы – священники – идем по этому пути. Эта система, скажем так, духовно-нравственной подготовки военнослужащих, выстраивается сейчас в армии", - пояснил отец Дмитрий и добавил, что священники работают в воинских подразделениях и военных училищах, с солдатами и прежде всего – с офицерами, "ведь это элита армии, и ее должно формировать на основаниях победы". Священник рассказал, что издал книгу "На войне. Пароль Донбасс", где "изложены духовные принципы выживания человека в любой экстремальной ситуации", и что ведет обучающий Telegram-канал "На войне", а также подчеркнул, что это не авторская методика. "Это древняя традиция православных воинов. У меня есть еще одна книга, называется "Путь архистратига", где я как раз рассказываю о воинских традициях Руси, их возникновении. То есть в ней сформулировано, что такое православные воинские традиции, а в "На войне. Пароль Донбасс" - уже практически дана программа воспитания воина: как стать сильным, как выживать в нечеловеческих условиях и побеждать. Мы, согласно этой программе, обучаем священников, а они уже воспитывают воинов-победителей", - пояснил Василенков. "Как-то бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заметил, что для них, то есть Украины, проблема - верующие воины, которые идут за Русь Святую: их не сломать, с ними ничего не сделать, это воины победы, воины нравственные. И мы знаем, как их готовить, воспитывать. Чем больше у нас таких воинов будет, тем ближе победа", - заключил собеседник агентства. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20250223/rossija-2001076647.html
https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001073517.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, день защитника отечества, религия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, День защитника Отечества, Религия
Протоиерей Василенков рассказал о подготовке военных священников

Протоиерей Василенков: священники строят систему подготовки воинов-победителей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Военные священники армии России строят систему духовной подготовки воинов-победителей, которые остаются людьми и на войне, и после нее, рассказал в интервью РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков.
"Мы (военные священники – ред.) готовим человека, который сможет духовно справиться с ситуацией войны – это в первую очередь. Мы готовим человека не просто для войны и победы, мы готовим его для вечности. И такой человек - он и на войне ведёт себя должным образом и, вернувшись с войны, прежде всего остаётся человеком. Ведь на войне легко озвереть, она уродует человека", - сказал отец Дмитрий Василенков.
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По его словам, посттравматический синдром (ПТСР) может стать следствием не только травм, но и в том числе "недостаточной мотивированности военнослужащих к ведению боевых действий".
"Человек, твёрдо стоящий на ногах, мотивированный, знающий, за что он воюет - такого поколебать очень сложно, даже если было ранение и прочее. Чтобы не "сломаться", нужно дух иметь. Поэтому, если мы хотим меньше потом заниматься массовой реабилитацией людей, их нужно готовить заранее. И мы – священники – идем по этому пути. Эта система, скажем так, духовно-нравственной подготовки военнослужащих, выстраивается сейчас в армии", - пояснил отец Дмитрий и добавил, что священники работают в воинских подразделениях и военных училищах, с солдатами и прежде всего – с офицерами, "ведь это элита армии, и ее должно формировать на основаниях победы".
Священник рассказал, что издал книгу "На войне. Пароль Донбасс", где "изложены духовные принципы выживания человека в любой экстремальной ситуации", и что ведет обучающий Telegram-канал "На войне", а также подчеркнул, что это не авторская методика.
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"Это древняя традиция православных воинов. У меня есть еще одна книга, называется "Путь архистратига", где я как раз рассказываю о воинских традициях Руси, их возникновении. То есть в ней сформулировано, что такое православные воинские традиции, а в "На войне. Пароль Донбасс" - уже практически дана программа воспитания воина: как стать сильным, как выживать в нечеловеческих условиях и побеждать. Мы, согласно этой программе, обучаем священников, а они уже воспитывают воинов-победителей", - пояснил Василенков.
"Как-то бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заметил, что для них, то есть Украины, проблема - верующие воины, которые идут за Русь Святую: их не сломать, с ними ничего не сделать, это воины победы, воины нравственные. И мы знаем, как их готовить, воспитывать. Чем больше у нас таких воинов будет, тем ближе победа", - заключил собеседник агентства.
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