Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в больнице в Пенсильвании погиб человек - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/strelba-2001077624.html
При стрельбе в больнице в Пенсильвании погиб человек
При стрельбе в больнице в Пенсильвании погиб человек - РИА Новости, 23.02.2025
При стрельбе в больнице в Пенсильвании погиб человек
Стрельба произошла в больнице в американском штате Пенсильвания, один человек погиб, пять человек пострадали, нападавший ликвидирован, сообщает телеканал ABC со РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T06:15:00+03:00
2025-02-23T06:15:00+03:00
в мире
пенсильвания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Стрельба произошла в больнице в американском штате Пенсильвания, один человек погиб, пять человек пострадали, нападавший ликвидирован, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные правоохранительные органы. По данным телеканала, трагедия произошла в субботу. Стрелявший, Диогенес Ортиз, имевший при себе пластиковые стяжки и пистолет, вошел в отделение интенсивной терапии больницы и взял в заложники несколько сотрудников. "Ортиз выстрелил во врача, медсестру и смотрителя, которые сейчас находятся в стабильном состоянии. Он также выстрелил в трех полицейских, один из которых скончался", - передает канал со ссылкой на данные правоохранительных органов. Телеканал передает, что сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, пытались договориться с Ортизом, однако он вышел к ним из отделения интенсивной терапии больницы, удерживая одного из медработников. "Офицеры ...открыли огонь, убив Ортиза", - цитирует телеканал заявление полиции. ABC подчеркивает, что власти проводят расследования произошедшего. Мотив преступления пока неизвестен.
https://ria.ru/20241216/strelba-1989550402.html
https://ria.ru/20250122/strelba-1995050129.html
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пенсильвания
В мире, Пенсильвания
При стрельбе в больнице в Пенсильвании погиб человек

При стрельбе в больнице в Пенсильвании погиб человек, еще пятеро пострадали

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Стрельба произошла в больнице в американском штате Пенсильвания, один человек погиб, пять человек пострадали, нападавший ликвидирован, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По данным телеканала, трагедия произошла в субботу. Стрелявший, Диогенес Ортиз, имевший при себе пластиковые стяжки и пистолет, вошел в отделение интенсивной терапии больницы и взял в заложники несколько сотрудников.
Сотрудники спецслужб на месте происшествия, где произошла стрельба в американском штате Висконсин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В США произошла стрельба в христианской школе
16 декабря 2024, 20:48
"Ортиз выстрелил во врача, медсестру и смотрителя, которые сейчас находятся в стабильном состоянии. Он также выстрелил в трех полицейских, один из которых скончался", - передает канал со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Телеканал передает, что сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, пытались договориться с Ортизом, однако он вышел к ним из отделения интенсивной терапии больницы, удерживая одного из медработников.
"Офицеры ...открыли огонь, убив Ортиза", - цитирует телеканал заявление полиции.
ABC подчеркивает, что власти проводят расследования произошедшего. Мотив преступления пока неизвестен.
Ситуация возле школы в Нэшвилле, где произошла стрельба. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В школе в Нэшвилле произошла стрельба, погиб один человек
22 января, 23:10
 
В миреПенсильвания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала