https://ria.ru/20250223/strelba-2001077624.html

При стрельбе в больнице в Пенсильвании погиб человек

При стрельбе в больнице в Пенсильвании погиб человек - РИА Новости, 23.02.2025

При стрельбе в больнице в Пенсильвании погиб человек

Стрельба произошла в больнице в американском штате Пенсильвания, один человек погиб, пять человек пострадали, нападавший ликвидирован, сообщает телеканал ABC со РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T06:15:00+03:00

2025-02-23T06:15:00+03:00

2025-02-23T06:15:00+03:00

в мире

пенсильвания

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Стрельба произошла в больнице в американском штате Пенсильвания, один человек погиб, пять человек пострадали, нападавший ликвидирован, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные правоохранительные органы. По данным телеканала, трагедия произошла в субботу. Стрелявший, Диогенес Ортиз, имевший при себе пластиковые стяжки и пистолет, вошел в отделение интенсивной терапии больницы и взял в заложники несколько сотрудников. "Ортиз выстрелил во врача, медсестру и смотрителя, которые сейчас находятся в стабильном состоянии. Он также выстрелил в трех полицейских, один из которых скончался", - передает канал со ссылкой на данные правоохранительных органов. Телеканал передает, что сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, пытались договориться с Ортизом, однако он вышел к ним из отделения интенсивной терапии больницы, удерживая одного из медработников. "Офицеры ...открыли огонь, убив Ортиза", - цитирует телеканал заявление полиции. ABC подчеркивает, что власти проводят расследования произошедшего. Мотив преступления пока неизвестен.

https://ria.ru/20241216/strelba-1989550402.html

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пенсильвания

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пенсильвания