https://ria.ru/20250223/strelba-2001077624.html
При стрельбе в больнице в Пенсильвании погиб человек
При стрельбе в больнице в Пенсильвании погиб человек - РИА Новости, 23.02.2025
При стрельбе в больнице в Пенсильвании погиб человек
Стрельба произошла в больнице в американском штате Пенсильвания, один человек погиб, пять человек пострадали, нападавший ликвидирован, сообщает телеканал ABC со РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T06:15:00+03:00
2025-02-23T06:15:00+03:00
2025-02-23T06:15:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Стрельба произошла в больнице в американском штате Пенсильвания, один человек погиб, пять человек пострадали, нападавший ликвидирован, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные правоохранительные органы. По данным телеканала, трагедия произошла в субботу. Стрелявший, Диогенес Ортиз, имевший при себе пластиковые стяжки и пистолет, вошел в отделение интенсивной терапии больницы и взял в заложники несколько сотрудников. "Ортиз выстрелил во врача, медсестру и смотрителя, которые сейчас находятся в стабильном состоянии. Он также выстрелил в трех полицейских, один из которых скончался", - передает канал со ссылкой на данные правоохранительных органов. Телеканал передает, что сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, пытались договориться с Ортизом, однако он вышел к ним из отделения интенсивной терапии больницы, удерживая одного из медработников. "Офицеры ...открыли огонь, убив Ортиза", - цитирует телеканал заявление полиции. ABC подчеркивает, что власти проводят расследования произошедшего. Мотив преступления пока неизвестен.
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в мире, пенсильвания
При стрельбе в больнице в Пенсильвании погиб человек
При стрельбе в больнице в Пенсильвании погиб человек, еще пятеро пострадали
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Стрельба произошла в больнице в американском штате Пенсильвания, один человек погиб, пять человек пострадали, нападавший ликвидирован, сообщает телеканал ABC
со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По данным телеканала, трагедия произошла в субботу. Стрелявший, Диогенес Ортиз, имевший при себе пластиковые стяжки и пистолет, вошел в отделение интенсивной терапии больницы и взял в заложники несколько сотрудников.
"Ортиз выстрелил во врача, медсестру и смотрителя, которые сейчас находятся в стабильном состоянии. Он также выстрелил в трех полицейских, один из которых скончался", - передает канал со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Телеканал передает, что сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, пытались договориться с Ортизом, однако он вышел к ним из отделения интенсивной терапии больницы, удерживая одного из медработников.
"Офицеры ...открыли огонь, убив Ортиза", - цитирует телеканал заявление полиции.
ABC подчеркивает, что власти проводят расследования произошедшего. Мотив преступления пока неизвестен.