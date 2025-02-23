https://ria.ru/20250223/stavropol-2001154878.html
В Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку
В Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку - РИА Новости, 23.02.2025
В Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку
Девятилетнюю девочку загрызли собаки в Ставрополе, хозяйку животных задержали, сообщило следственное управление СК России по Ставропольскому краю в... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T19:17:00+03:00
2025-02-23T19:17:00+03:00
2025-02-23T19:33:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 23 фев — РИА Новости. Девятилетнюю девочку загрызли собаки в Ставрополе, хозяйку животных задержали, сообщило следственное управление СК России по Ставропольскому краю в Telegram-канале. "В Ставропольском межрайонном следственном отделе СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки в результате нападения собак (часть 1 статьи 109 УК России). Следователем СК России хозяйка собак задержана. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления", – говорится в материале. По данным следствия, в воскресенье днем в Ставрополе ребенок гулял недалеко от участка, на котором местная жительница содержала собак. Животные свободно перемещались по территории без присмотра. В результате собаки напали на девочку. Проживающий недалеко от места происшествия мужчина попытался отогнать их, выстрелив в них. Однако было уже поздно, спасти ребенка не удалось.
https://ria.ru/20250218/sobaki-2000158007.html
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происшествия, россия, ставропольский край, ставрополь, владимир владимиров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Ставрополь, Владимир Владимиров, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку
В Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку, хозяйку задержали