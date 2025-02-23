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"Будет катастрофой". Стармер сделал дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 23.02.2025
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10:14 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/starmer-2001094084.html
"Будет катастрофой". Стармер сделал дерзкое заявление о Путине
"Будет катастрофой". Стармер сделал дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 23.02.2025
"Будет катастрофой". Стармер сделал дерзкое заявление о Путине
Для завершения конфликта на Украине нужно заключить мирную сделку, которая остановит президента России Владимира Путина, заявил премьер-министр Великобритании... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T10:14:00+03:00
2025-02-23T10:14:00+03:00
в мире
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кир стармер
владимир путин
эммануэль макрон
россия
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине нужно заключить мирную сделку, которая остановит президента России Владимира Путина, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье для издания Sun."Украина должна иметь право голоса в переговорах о своем будущем. И ей нужны надежные гарантии безопасности ради прочного мира. Я считаю, что Америка должна быть частью этих гарантий. Это в ее интересах. Мирное соглашение, которое не остановит Путина от нового нападения, будет катастрофой для всех", — утверждает британский политик.Стармер также призвал Великобританию увеличить расходы на оборону и играть более важную роль в Североатлантическом альянсе.Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250222/ssha-2001031915.html
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001084229.html
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в мире, великобритания, украина, кир стармер, владимир путин, эммануэль макрон, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), sun
В мире, Великобритания, Украина, Кир Стармер, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Sun
"Будет катастрофой". Стармер сделал дерзкое заявление о Путине

Стармер призвал к мирной сделке, которая сможет остановить Путина

© AP Photo / Aurelien MorissardПремьер-министр Великобритании Кир Стармер после окончания саммита по Украине в Париже
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после окончания саммита по Украине в Париже - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после окончания саммита по Украине в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине нужно заключить мирную сделку, которая остановит президента России Владимира Путина, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье для издания Sun.
«
"Украина должна иметь право голоса в переговорах о своем будущем. И ей нужны надежные гарантии безопасности ради прочного мира. Я считаю, что Америка должна быть частью этих гарантий. Это в ее интересах. Мирное соглашение, которое не остановит Путина от нового нападения, будет катастрофой для всех", — утверждает британский политик.
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Стармер также призвал Великобританию увеличить расходы на оборону и играть более важную роль в Североатлантическом альянсе.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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СМИ рассказали, что ждет Украину после окончания конфликта
08:48
 
В миреВеликобританияУкраинаКир СтармерВладимир ПутинЭммануэль МакронРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Sun
 
 
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