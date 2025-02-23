https://ria.ru/20250223/starmer-2001094084.html

"Будет катастрофой". Стармер сделал дерзкое заявление о Путине

"Будет катастрофой". Стармер сделал дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 23.02.2025

"Будет катастрофой". Стармер сделал дерзкое заявление о Путине

Для завершения конфликта на Украине нужно заключить мирную сделку, которая остановит президента России Владимира Путина, заявил премьер-министр Великобритании... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T10:14:00+03:00

2025-02-23T10:14:00+03:00

2025-02-23T10:14:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине нужно заключить мирную сделку, которая остановит президента России Владимира Путина, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье для издания Sun."Украина должна иметь право голоса в переговорах о своем будущем. И ей нужны надежные гарантии безопасности ради прочного мира. Я считаю, что Америка должна быть частью этих гарантий. Это в ее интересах. Мирное соглашение, которое не остановит Путина от нового нападения, будет катастрофой для всех", — утверждает британский политик.Стармер также призвал Великобританию увеличить расходы на оборону и играть более важную роль в Североатлантическом альянсе.Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250222/ssha-2001031915.html

https://ria.ru/20250223/ukraina-2001084229.html

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