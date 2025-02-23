https://ria.ru/20250223/ssha-2001163846.html

FT: США убрали пункт о полном контроле над фондом из сделки с Украиной

FT: США убрали пункт о полном контроле над фондом из сделки с Украиной - РИА Новости, 23.02.2025

FT: США убрали пункт о полном контроле над фондом из сделки с Украиной

Условия о стопроцентном контроле США над будущим фондом удалены из нового проекта соглашения Соединенных Штатов с Украиной о полезных ископаемых, сообщает... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T20:26:00+03:00

2025-02-23T20:26:00+03:00

2025-02-23T20:30:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Условия о стопроцентном контроле США над будущим фондом удалены из нового проекта соглашения Соединенных Штатов с Украиной о полезных ископаемых, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на документ. В субботу украинское издание NV со ссылкой на источники, непосредственно разрабатывающие проект соглашения с США, сообщило, что Штаты решили ужесточить условия соглашения с Украиной по ископаемым, требуя 100%-ный контроль над будущим фондом. Американская сторона предлагала распределить взносы сторон в фонде в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская - треть, которую уже предоставила в виде оружия. Размер фонда американская сторона предлагает установить на уровне 500 миллиардов долларов. "Проект соглашения от пятницы, с которым ознакомилась Financial Times, требует создать инвестиционный фонд восстановления, в котором США бы "поддерживали стопроцентную финансовую долю". Украина бы вносила 50% доходов фонда за счет минеральных ресурсов, пока бы ее вклад не достиг 500 миллиардов долларов. Эти условия, которые украинские чиновники назвали неприемлемыми, были удалены из последующего проекта от субботы, с которым также ознакомилась FT", - говорится в материале газеты. Неназванный украинский чиновник заявил изданию, что Киев подпишет соглашение, когда получит гарантии безопасности. Украинский чиновник, участвующий в переговорах, заявил, что в нынешней версии документа от Украины требуется "много обязательств", в то время как предложения американской стороны "очень слабы", пишет издание. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001145054.html

https://ria.ru/20250223/tramp-2001101672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности