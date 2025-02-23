Рейтинг@Mail.ru
FT: США убрали пункт о полном контроле над фондом из сделки с Украиной - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 23.02.2025 (обновлено: 20:30 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/ssha-2001163846.html
FT: США убрали пункт о полном контроле над фондом из сделки с Украиной
FT: США убрали пункт о полном контроле над фондом из сделки с Украиной - РИА Новости, 23.02.2025
FT: США убрали пункт о полном контроле над фондом из сделки с Украиной
Условия о стопроцентном контроле США над будущим фондом удалены из нового проекта соглашения Соединенных Штатов с Украиной о полезных ископаемых, сообщает... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T20:26:00+03:00
2025-02-23T20:30:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f902f63960930b5eaf9679a773d8c457.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Условия о стопроцентном контроле США над будущим фондом удалены из нового проекта соглашения Соединенных Штатов с Украиной о полезных ископаемых, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на документ. В субботу украинское издание NV со ссылкой на источники, непосредственно разрабатывающие проект соглашения с США, сообщило, что Штаты решили ужесточить условия соглашения с Украиной по ископаемым, требуя 100%-ный контроль над будущим фондом. Американская сторона предлагала распределить взносы сторон в фонде в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская - треть, которую уже предоставила в виде оружия. Размер фонда американская сторона предлагает установить на уровне 500 миллиардов долларов. "Проект соглашения от пятницы, с которым ознакомилась Financial Times, требует создать инвестиционный фонд восстановления, в котором США бы "поддерживали стопроцентную финансовую долю". Украина бы вносила 50% доходов фонда за счет минеральных ресурсов, пока бы ее вклад не достиг 500 миллиардов долларов. Эти условия, которые украинские чиновники назвали неприемлемыми, были удалены из последующего проекта от субботы, с которым также ознакомилась FT", - говорится в материале газеты. Неназванный украинский чиновник заявил изданию, что Киев подпишет соглашение, когда получит гарантии безопасности. Украинский чиновник, участвующий в переговорах, заявил, что в нынешней версии документа от Украины требуется "много обязательств", в то время как предложения американской стороны "очень слабы", пишет издание. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001145054.html
https://ria.ru/20250223/tramp-2001101672.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795542_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dc71b6d8df991d173882a4e99e6a8d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
FT: США убрали пункт о полном контроле над фондом из сделки с Украиной

FT: США убрали из проекта соглашения с Киевом условия о 100% контроле над фондом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США над посольством страны в Москве
Флаг США над посольством страны в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Условия о стопроцентном контроле США над будущим фондом удалены из нового проекта соглашения Соединенных Штатов с Украиной о полезных ископаемых, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на документ.
В субботу украинское издание NV со ссылкой на источники, непосредственно разрабатывающие проект соглашения с США, сообщило, что Штаты решили ужесточить условия соглашения с Украиной по ископаемым, требуя 100%-ный контроль над будущим фондом. Американская сторона предлагала распределить взносы сторон в фонде в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская - треть, которую уже предоставила в виде оружия. Размер фонда американская сторона предлагает установить на уровне 500 миллиардов долларов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира на Украине
Вчера, 17:44
«
"Проект соглашения от пятницы, с которым ознакомилась Financial Times, требует создать инвестиционный фонд восстановления, в котором США бы "поддерживали стопроцентную финансовую долю". Украина бы вносила 50% доходов фонда за счет минеральных ресурсов, пока бы ее вклад не достиг 500 миллиардов долларов. Эти условия, которые украинские чиновники назвали неприемлемыми, были удалены из последующего проекта от субботы, с которым также ознакомилась FT", - говорится в материале газеты.
Неназванный украинский чиновник заявил изданию, что Киев подпишет соглашение, когда получит гарантии безопасности. Украинский чиновник, участвующий в переговорах, заявил, что в нынешней версии документа от Украины требуется "много обязательств", в то время как предложения американской стороны "очень слабы", пишет издание.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
WSJ объяснила ироничные высказывания Трампа в адрес Зеленского
Вчера, 11:39
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала