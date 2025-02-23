https://ria.ru/20250223/sportprogrammirovanie-2001173773.html

Команда из РФ завоевала бронзу на соревнованиях по спортпрограммированию

Команда из РФ завоевала бронзу на соревнованиях по спортпрограммированию - РИА Новости, 23.02.2025

Команда из РФ завоевала бронзу на соревнованиях по спортпрограммированию

Тренер по спортивному программированию Центрального университета Рамазан Рахматуллин в составе российской команды получил бронзовую медаль на Международном... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T22:28:00+03:00

2025-02-23T22:28:00+03:00

2025-02-23T22:40:00+03:00

россия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001174467_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_423de17d6cf5df08f05881f23c8ab68d.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Тренер по спортивному программированию Центрального университета Рамазан Рахматуллин в составе российской команды получил бронзовую медаль на Международном чемпионате 2025 Universal Cup Finals, который прошел в Китае 19-23 февраля, сообщает пресс-служба Центрального университета. "Для спортивных программистов финал Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC, как правило, является финальной точкой в карьере. Дальше профессиональных соревнований не так много. Universal Cup дает возможность сильнейшим спортивным программистам мира независимо от возраста, географического положения, принадлежности к учебному заведению, встретиться на одной площадке и продолжить соревноваться. Благодаря таким чемпионатам, мы можем поддерживать связи с мировым коммьюнити и делиться актуальными знаниями со студентами Центрального университета", - сказал Рахматуллин. В Universal Cup приняли участие более 900 команд, в финале встретились 20 сильнейших команд, 50 участников которых ранее становились золотыми медалистами на мировом финале Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC. Команда, в которой был Рахматуллин, обошла золотых финалистов ICPC 2020 года. В декабре 2024 года команда Центрального университета, которую тренировал Рамазан Рахматуллин, стала обладателем диплома второй степени на финале чемпионата Северной Евразии ICPC, в котором участвовали более 280 команд со всего мира.

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай