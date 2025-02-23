https://ria.ru/20250223/sportprogrammirovanie-2001173773.html
Команда из РФ завоевала бронзу на соревнованиях по спортпрограммированию
Команда из РФ завоевала бронзу на соревнованиях по спортпрограммированию - РИА Новости, 23.02.2025
Команда из РФ завоевала бронзу на соревнованиях по спортпрограммированию
Тренер по спортивному программированию Центрального университета Рамазан Рахматуллин в составе российской команды получил бронзовую медаль на Международном... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:28:00+03:00
2025-02-23T22:28:00+03:00
2025-02-23T22:40:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Тренер по спортивному программированию Центрального университета Рамазан Рахматуллин в составе российской команды получил бронзовую медаль на Международном чемпионате 2025 Universal Cup Finals, который прошел в Китае 19-23 февраля, сообщает пресс-служба Центрального университета. "Для спортивных программистов финал Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC, как правило, является финальной точкой в карьере. Дальше профессиональных соревнований не так много. Universal Cup дает возможность сильнейшим спортивным программистам мира независимо от возраста, географического положения, принадлежности к учебному заведению, встретиться на одной площадке и продолжить соревноваться. Благодаря таким чемпионатам, мы можем поддерживать связи с мировым коммьюнити и делиться актуальными знаниями со студентами Центрального университета", - сказал Рахматуллин. В Universal Cup приняли участие более 900 команд, в финале встретились 20 сильнейших команд, 50 участников которых ранее становились золотыми медалистами на мировом финале Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC. Команда, в которой был Рахматуллин, обошла золотых финалистов ICPC 2020 года. В декабре 2024 года команда Центрального университета, которую тренировал Рамазан Рахматуллин, стала обладателем диплома второй степени на финале чемпионата Северной Евразии ICPC, в котором участвовали более 280 команд со всего мира.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай
Команда из РФ завоевала бронзу на соревнованиях по спортпрограммированию
Команда из России завоевала бронзу на соревнованиях по спортпрограммированию
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Тренер по спортивному программированию Центрального университета Рамазан Рахматуллин в составе российской команды получил бронзовую медаль на Международном чемпионате 2025 Universal Cup Finals, который прошел в Китае 19-23 февраля, сообщает пресс-служба Центрального университета.
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"Для спортивных программистов финал Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC, как правило, является финальной точкой в карьере. Дальше профессиональных соревнований не так много. Universal Cup дает возможность сильнейшим спортивным программистам мира независимо от возраста, географического положения, принадлежности к учебному заведению, встретиться на одной площадке и продолжить соревноваться. Благодаря таким чемпионатам, мы можем поддерживать связи с мировым коммьюнити и делиться актуальными знаниями со студентами Центрального университета", - сказал Рахматуллин.
В Universal Cup приняли участие более 900 команд, в финале встретились 20 сильнейших команд, 50 участников которых ранее становились золотыми медалистами на мировом финале Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC. Команда, в которой был Рахматуллин, обошла золотых финалистов ICPC 2020 года.
В декабре 2024 года команда Центрального университета, которую тренировал Рамазан Рахматуллин, стала обладателем диплома второй степени на финале чемпионата Северной Евразии ICPC, в котором участвовали более 280 команд со всего мира.