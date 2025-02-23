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Команда из РФ завоевала бронзу на соревнованиях по спортпрограммированию - РИА Новости, 23.02.2025
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22:28 23.02.2025 (обновлено: 22:40 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/sportprogrammirovanie-2001173773.html
Команда из РФ завоевала бронзу на соревнованиях по спортпрограммированию
Команда из РФ завоевала бронзу на соревнованиях по спортпрограммированию - РИА Новости, 23.02.2025
Команда из РФ завоевала бронзу на соревнованиях по спортпрограммированию
Тренер по спортивному программированию Центрального университета Рамазан Рахматуллин в составе российской команды получил бронзовую медаль на Международном... РИА Новости, 23.02.2025
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Тренер по спортивному программированию Центрального университета Рамазан Рахматуллин в составе российской команды получил бронзовую медаль на Международном чемпионате 2025 Universal Cup Finals, который прошел в Китае 19-23 февраля, сообщает пресс-служба Центрального университета. "Для спортивных программистов финал Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC, как правило, является финальной точкой в карьере. Дальше профессиональных соревнований не так много. Universal Cup дает возможность сильнейшим спортивным программистам мира независимо от возраста, географического положения, принадлежности к учебному заведению, встретиться на одной площадке и продолжить соревноваться. Благодаря таким чемпионатам, мы можем поддерживать связи с мировым коммьюнити и делиться актуальными знаниями со студентами Центрального университета", - сказал Рахматуллин. В Universal Cup приняли участие более 900 команд, в финале встретились 20 сильнейших команд, 50 участников которых ранее становились золотыми медалистами на мировом финале Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC. Команда, в которой был Рахматуллин, обошла золотых финалистов ICPC 2020 года. В декабре 2024 года команда Центрального университета, которую тренировал Рамазан Рахматуллин, стала обладателем диплома второй степени на финале чемпионата Северной Евразии ICPC, в котором участвовали более 280 команд со всего мира.
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россия, китай
Россия, Китай
Команда из РФ завоевала бронзу на соревнованиях по спортпрограммированию

Команда из России завоевала бронзу на соревнованиях по спортпрограммированию

© Фото предоставлено пресс-службой Центрального университетаКоманда из РФ завоевала бронзу на соревнованиях по спортпрограммированию
Команда из РФ завоевала бронзу на соревнованиях по спортпрограммированию - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального университета
Команда из РФ завоевала бронзу на соревнованиях по спортпрограммированию
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Тренер по спортивному программированию Центрального университета Рамазан Рахматуллин в составе российской команды получил бронзовую медаль на Международном чемпионате 2025 Universal Cup Finals, который прошел в Китае 19-23 февраля, сообщает пресс-служба Центрального университета.
«
"Для спортивных программистов финал Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC, как правило, является финальной точкой в карьере. Дальше профессиональных соревнований не так много. Universal Cup дает возможность сильнейшим спортивным программистам мира независимо от возраста, географического положения, принадлежности к учебному заведению, встретиться на одной площадке и продолжить соревноваться. Благодаря таким чемпионатам, мы можем поддерживать связи с мировым коммьюнити и делиться актуальными знаниями со студентами Центрального университета", - сказал Рахматуллин.
В Universal Cup приняли участие более 900 команд, в финале встретились 20 сильнейших команд, 50 участников которых ранее становились золотыми медалистами на мировом финале Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC. Команда, в которой был Рахматуллин, обошла золотых финалистов ICPC 2020 года.
В декабре 2024 года команда Центрального университета, которую тренировал Рамазан Рахматуллин, стала обладателем диплома второй степени на финале чемпионата Северной Евразии ICPC, в котором участвовали более 280 команд со всего мира.
 
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