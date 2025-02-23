https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001156303.html

Спецоперация, 23 февраля: ВС России освободили Улаклы и Новоандреевку в ДНР

Спецоперация, 23 февраля: ВС России освободили Улаклы и Новоандреевку в ДНР - РИА Новости, 23.02.2025

Спецоперация, 23 февраля: ВС России освободили Улаклы и Новоандреевку в ДНР

"Южная" группировка войск ВС РФ освободила Улаклы, группировка "Центр" освободила Новоандреевку, оба населённых пункта находятся в Донецкой Народной Республике, РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T19:29:00+03:00

2025-02-23T19:29:00+03:00

2025-02-23T19:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ освободила Улаклы, группировка "Центр" освободила Новоандреевку, оба населённых пункта находятся в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье. Кроме того, "Южная" и "Центр", а также остальные российские группировки нанесли поражение украинским войскам, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ в зоне спецоперации за сутки потеряли до 985 военнослужащих. Также Киев лишился танка, одной БМП, десяти боевых бронированных машин, в том числе двух "Козак" и одной "Новатор", двух бронетранспортёров М113 производства США, одного бронетранспортёра VAB производства Франции, 19 артиллерийских орудий. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция разведки и семь складов боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов беспилотников, складам горючего и пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer, снаряд РСЗО HIMARS и 73 беспилотника самолётного типа. Уничтожили MLRSКак говорится в отдельной сводке по ситуации на курском направлении, группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков в районах 17 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила четыре контратаки. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов Курской области, а также 12 населенных пунктов Сумской области Украины. За сутки на этом направлении были уничтожены более 200 украинских боевиков, уничтожены две БМП, два бронетранспортёра, 14 боевых бронированных машин, пусковая установка РСЗО М270 MLRS, транспортно-заряжающая машина, два артиллерийских орудия, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 62850 военнослужащих. Достигают поставленных целейПрезидент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, церемония прошла в представительском кабинете в Кремле. Глава государства вручил медали "Золотая Звезда" 11 военнослужащим Минобороны и Росгвардии. Одна из них досталась якутскому штурмовику Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного ВСУ. Президент подчеркнул, что благодаря усилиям российских военнослужащих страна достигает поставленных целей, выразил гордость ими и их подвигами. Не дают эвакуироватьсяУкраинские войска в течение дня сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотника на Никитовский район Горловки, а также выпустили по городу пять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что как минимум 45 жителей освобождённого в конце января посёлка Двуречное Харьковской области не могут эвакуироваться в безопасное место из-за постоянных обстрелов ВСУ. Многообещающий диалогПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о возможности и целесообразности мирных переговоров по Украине. По словам Пескова, они оба - выдающиеся мировые лидеры, поэтому их диалог является многообещающим. Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, территории, где граждане приняли решение присоединиться к России, никто уже "не распродаст". Тернистый путьБританский премьер Кир Стармер может представить президенту США в четверг совместный с Францией план размещения европейских "миротворцев" на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения, сообщила газета Wall Street Journal. Со ссылкой на европейских чиновников издание уточнило, что в этом случае Великобритания и Франция планируют направить 30 тысяч европейских "миротворцев" на Украину. Чиновники подчеркнули, что без помощи Трампа европейский план по отправке "миротворцев" на Украину ждет "тернистый путь". Эмиграция не закончитсяУкраина потеряла 10 гигаватт генерирующих мощностей, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Украинский специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий выразил мнение, что страну ожидают ещё две крупные волны эмиграции после завершения боевых действий и в случае принятия страны в состав Евросоюза. Всего Украину могут покинуть ещё до 4 миллионов человек, сказал он.

https://ria.ru/20250223/syrskij-2001142504.html

https://ria.ru/20250221/tank-2000914769.html

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001145054.html

https://ria.ru/20250223/ssha-2001144474.html

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