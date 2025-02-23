https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001076155.html

Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей села Улаклы

Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей села Улаклы - РИА Новости, 23.02.2025

Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей села Улаклы

Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей, остававшихся в населенном пункте Улаклы Донецкой Народной Республики, из-под обстрелов ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T05:23:00+03:00

2025-02-23T05:23:00+03:00

2025-02-23T05:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456853_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_7209be1de9475564e4454f4b6f64fcd5.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей, остававшихся в населенном пункте Улаклы Донецкой Народной Республики, из-под обстрелов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР. "В ДНР военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" эвакуировали около десятка мирных жителей села Улаклы из-под обстрелов ВСУ", - говорится в сообщении. В российском военном ведомстве рассказали о том, что украинские боевики убивали мирных жителей села. "Под натиском сахалинских штурмовиков противник отступает. Понимая, что он теряет свои позиции, украинские нацисты уничтожают все на своем пути, в том числе расстреливая мирных жителей, отказавшихся выехать на Украину", - добавили в МО РФ. Отмечается, что командование бригады приняло решение незамедлительно вывести людей из опасной зоны. Во время эвакуации противник пытался атаковать FPV-дронами, из-за чего военнослужащим с эвакуируемыми приходилось перемещаться от укрытия к укрытию, прятаться в подвалах и развалинах во время артиллерийского обстрела. ВСУ открыли огонь по людям из минометов и направили в них ударные БПЛА, несмотря на то, что среди эвакуированных было двое маленьких детей, что украинские разведчики прекрасно видели с дрона-разведчика, уточнили в МО РФ. "Эвакуация по спасению мирных жителей в безопасное место длилась более суток. Военнослужащие доставили людей в пункт временного размещения, где им предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание", - рассказали в российском ведомстве.

https://ria.ru/20250214/ganchev-1999435085.html

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность