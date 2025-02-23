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Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей села Улаклы - РИА Новости, 23.02.2025
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Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей села Улаклы
Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей села Улаклы - РИА Новости, 23.02.2025
Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей села Улаклы
Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей, остававшихся в населенном пункте Улаклы Донецкой Народной Республики, из-под обстрелов ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T05:23:00+03:00
2025-02-23T05:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей, остававшихся в населенном пункте Улаклы Донецкой Народной Республики, из-под обстрелов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР. "В ДНР военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" эвакуировали около десятка мирных жителей села Улаклы из-под обстрелов ВСУ", - говорится в сообщении. В российском военном ведомстве рассказали о том, что украинские боевики убивали мирных жителей села. "Под натиском сахалинских штурмовиков противник отступает. Понимая, что он теряет свои позиции, украинские нацисты уничтожают все на своем пути, в том числе расстреливая мирных жителей, отказавшихся выехать на Украину", - добавили в МО РФ. Отмечается, что командование бригады приняло решение незамедлительно вывести людей из опасной зоны. Во время эвакуации противник пытался атаковать FPV-дронами, из-за чего военнослужащим с эвакуируемыми приходилось перемещаться от укрытия к укрытию, прятаться в подвалах и развалинах во время артиллерийского обстрела. ВСУ открыли огонь по людям из минометов и направили в них ударные БПЛА, несмотря на то, что среди эвакуированных было двое маленьких детей, что украинские разведчики прекрасно видели с дрона-разведчика, уточнили в МО РФ. "Эвакуация по спасению мирных жителей в безопасное место длилась более суток. Военнослужащие доставили людей в пункт временного размещения, где им предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание", - рассказали в российском ведомстве.
https://ria.ru/20250214/ganchev-1999435085.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей села Улаклы

Минобороны: российские военные эвакуировали жителей Улаклы из-под обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей, остававшихся в населенном пункте Улаклы Донецкой Народной Республики, из-под обстрелов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР.
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"В ДНР военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" эвакуировали около десятка мирных жителей села Улаклы из-под обстрелов ВСУ", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве рассказали о том, что украинские боевики убивали мирных жителей села.
"Под натиском сахалинских штурмовиков противник отступает. Понимая, что он теряет свои позиции, украинские нацисты уничтожают все на своем пути, в том числе расстреливая мирных жителей, отказавшихся выехать на Украину", - добавили в МО РФ.
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Отмечается, что командование бригады приняло решение незамедлительно вывести людей из опасной зоны. Во время эвакуации противник пытался атаковать FPV-дронами, из-за чего военнослужащим с эвакуируемыми приходилось перемещаться от укрытия к укрытию, прятаться в подвалах и развалинах во время артиллерийского обстрела.
ВСУ открыли огонь по людям из минометов и направили в них ударные БПЛА, несмотря на то, что среди эвакуированных было двое маленьких детей, что украинские разведчики прекрасно видели с дрона-разведчика, уточнили в МО РФ.
"Эвакуация по спасению мирных жителей в безопасное место длилась более суток. Военнослужащие доставили людей в пункт временного размещения, где им предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание", - рассказали в российском ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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