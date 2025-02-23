https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001076155.html
Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей села Улаклы
Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей села Улаклы - РИА Новости, 23.02.2025
Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей села Улаклы
Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей, остававшихся в населенном пункте Улаклы Донецкой Народной Республики, из-под обстрелов ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T05:23:00+03:00
2025-02-23T05:23:00+03:00
2025-02-23T05:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей, остававшихся в населенном пункте Улаклы Донецкой Народной Республики, из-под обстрелов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР. "В ДНР военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" эвакуировали около десятка мирных жителей села Улаклы из-под обстрелов ВСУ", - говорится в сообщении. В российском военном ведомстве рассказали о том, что украинские боевики убивали мирных жителей села. "Под натиском сахалинских штурмовиков противник отступает. Понимая, что он теряет свои позиции, украинские нацисты уничтожают все на своем пути, в том числе расстреливая мирных жителей, отказавшихся выехать на Украину", - добавили в МО РФ. Отмечается, что командование бригады приняло решение незамедлительно вывести людей из опасной зоны. Во время эвакуации противник пытался атаковать FPV-дронами, из-за чего военнослужащим с эвакуируемыми приходилось перемещаться от укрытия к укрытию, прятаться в подвалах и развалинах во время артиллерийского обстрела. ВСУ открыли огонь по людям из минометов и направили в них ударные БПЛА, несмотря на то, что среди эвакуированных было двое маленьких детей, что украинские разведчики прекрасно видели с дрона-разведчика, уточнили в МО РФ. "Эвакуация по спасению мирных жителей в безопасное место длилась более суток. Военнослужащие доставили людей в пункт временного размещения, где им предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание", - рассказали в российском ведомстве.
https://ria.ru/20250214/ganchev-1999435085.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей села Улаклы
Минобороны: российские военные эвакуировали жителей Улаклы из-под обстрелов ВСУ
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей, остававшихся в населенном пункте Улаклы Донецкой Народной Республики, из-под обстрелов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР
.
"В ДНР военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" эвакуировали около десятка мирных жителей села Улаклы из-под обстрелов ВСУ
", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве рассказали о том, что украинские боевики убивали мирных жителей села.
"Под натиском сахалинских штурмовиков противник отступает. Понимая, что он теряет свои позиции, украинские нацисты уничтожают все на своем пути, в том числе расстреливая мирных жителей, отказавшихся выехать на Украину", - добавили в МО РФ
.
Отмечается, что командование бригады приняло решение незамедлительно вывести людей из опасной зоны. Во время эвакуации противник пытался атаковать FPV-дронами, из-за чего военнослужащим с эвакуируемыми приходилось перемещаться от укрытия к укрытию, прятаться в подвалах и развалинах во время артиллерийского обстрела.
ВСУ открыли огонь по людям из минометов и направили в них ударные БПЛА, несмотря на то, что среди эвакуированных было двое маленьких детей, что украинские разведчики прекрасно видели с дрона-разведчика, уточнили в МО РФ.
"Эвакуация по спасению мирных жителей в безопасное место длилась более суток. Военнослужащие доставили людей в пункт временного размещения, где им предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание", - рассказали в российском ведомстве.