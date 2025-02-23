https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001075400.html

"Град" группировки "Днепр" поразил пункт управления ВСУ

"Град" группировки "Днепр" поразил пункт управления ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025

"Град" группировки "Днепр" поразил пункт управления ВСУ

РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" поразила пункт управления и скопление живой силы и техники украинских военнослужащих, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T05:04:00+03:00

2025-02-23T05:04:00+03:00

2025-02-23T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" поразила пункт управления и скопление живой силы и техники украинских военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "Расчётом боевой машины реактивной системы залпового огня "Град" поражён пункт управления и скопление живой силы и боевой техники ВСУ", - сказал Кодрян.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность