https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001075400.html
"Град" группировки "Днепр" поразил пункт управления ВСУ
"Град" группировки "Днепр" поразил пункт управления ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025
"Град" группировки "Днепр" поразил пункт управления ВСУ
РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" поразила пункт управления и скопление живой силы и техники украинских военнослужащих, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T05:04:00+03:00
2025-02-23T05:04:00+03:00
2025-02-23T05:04:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" поразила пункт управления и скопление живой силы и техники украинских военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "Расчётом боевой машины реактивной системы залпового огня "Град" поражён пункт управления и скопление живой силы и боевой техники ВСУ", - сказал Кодрян.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Град" группировки "Днепр" поразил пункт управления ВСУ
Расчет РСЗО Град группы Днепр поразил пункт управления и скопление техники ВСУ