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"Град" группировки "Днепр" поразил пункт управления ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025
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"Град" группировки "Днепр" поразил пункт управления ВСУ
"Град" группировки "Днепр" поразил пункт управления ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025
"Град" группировки "Днепр" поразил пункт управления ВСУ
РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" поразила пункт управления и скопление живой силы и техники украинских военнослужащих, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T05:04:00+03:00
2025-02-23T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" поразила пункт управления и скопление живой силы и техники украинских военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "Расчётом боевой машины реактивной системы залпового огня "Град" поражён пункт управления и скопление живой силы и боевой техники ВСУ", - сказал Кодрян.
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Град" группировки "Днепр" поразил пункт управления ВСУ

Расчет РСЗО Град группы Днепр поразил пункт управления и скопление техники ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" поразила пункт управления и скопление живой силы и техники украинских военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
"Расчётом боевой машины реактивной системы залпового огня "Град" поражён пункт управления и скопление живой силы и боевой техники ВСУ", - сказал Кодрян.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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