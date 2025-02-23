https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2000368177.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.02.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.02.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.02.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T16:16:00+03:00
2025-02-23T16:16:00+03:00
2025-02-23T16:16:00+03:00
инфографика
спецоперация
украина
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 23 февраля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили Новоандреевку и Улаклы в ДНР. Кроме того, поразили 142 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктуру военных аэродромов, места проведения сборов руководящего состава ВСУ, места подготовки операторов беспилотников и склады горючего. Средства ПВО сбили 73 дрона, четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены две контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 510 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 656 самолетов, 283 вертолета, 44 263 беспилотника, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 713 танков и других бронемашин, 1521 реактивную систему залпового огня, 21 980 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 059 единиц автомобильной техники.
украина
херсонская область
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, украина, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Россия
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 23 февраля 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Новоандреевку и Улаклы в ДНР. Кроме того, поразили 142 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктуру военных аэродромов, места проведения сборов руководящего состава ВСУ, места подготовки операторов беспилотников и склады горючего. Средства ПВО сбили 73 дрона, четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены две контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 510 военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 656 самолетов, 283 вертолета, 44 263 беспилотника, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 713 танков и других бронемашин, 1521 реактивную систему залпового огня, 21 980 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 059 единиц автомобильной техники.