https://ria.ru/20250223/soglashenie-2001180720.html

Соглашение об отмене виз с Мьянмой подпишут в марте, сообщил Решетников

Соглашение об отмене виз с Мьянмой подпишут в марте, сообщил Решетников - РИА Новости, 23.02.2025

Соглашение об отмене виз с Мьянмой подпишут в марте, сообщил Решетников

Соглашение об отмене визового режима в Россию для мьянманцев планируется подписать в марте, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T23:48:00+03:00

2025-02-23T23:48:00+03:00

2025-02-23T23:52:00+03:00

россия

нейпьидо

мьянма

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - РИА Новости. Соглашение об отмене визового режима в Россию для мьянманцев планируется подписать в марте, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в кулуарах заседания российско-мьянманской межправкомиссии, сопредседателем которой он является. Пятая межправительственной комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству проходит в рамках официального визита российской делегации в мьянманскую столицу Нейпьидо. "Соглашение (по безвизовому режиму - ред.) в высокой степени готовности. Наша цель подписать этот документ в течение марта. Надеемся на это", - сказал министр. По его словам, МИД дал последние технические правки к документу, он отправили мьянманцам, российская сторона ждет от них ответа. "Для российских граждан въезд в Мьянму в одностороннем порядке безвизовый. Мьянманцы к нам могут попасть по электронной визе. А это соглашение подразумевает полную отмену виз с двух сторон до 30 дней. Оно бессрочное и может пересматриваться по заявлению сторон", - напомнил Решетников.

https://ria.ru/20250223/rossija-2001102485.html

россия

нейпьидо

мьянма

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, нейпьидо, мьянма, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)