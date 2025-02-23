https://ria.ru/20250223/sochi-2001099113.html

В Сочи семь человек пострадали в ДТП

В Сочи семь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 23.02.2025

В Сочи семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в результате столкновения автомобиля с дорожной опорой, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье". РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T11:18:00+03:00

2025-02-23T11:18:00+03:00

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происшествия

сочи

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СОЧИ, 23 фев - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате столкновения автомобиля с дорожной опорой, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье". ЧП произошло в ночь на воскресенье на федеральной трассе А-158 (дублер Курортного проспекта). "Произошло ДТП с участием одного транспортного средства: Форд Эксплорер (761 регион). Не справился с управлением и допустил столкновение с опорой. Погибло 0/0. Ранено 7/0", - говорится в сообщении. Как уточнили в службе спасения Сочи, автомобиль врезался в опору эстакады и снес дорожное ограждение.

https://ria.ru/20241009/sochi-1977300322.html

сочи

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2025

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происшествия, сочи