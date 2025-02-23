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Израиль потребовал демилитаризации юга Сирии - РИА Новости, 23.02.2025
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19:19 23.02.2025 (обновлено: 19:20 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/siriya-2001155130.html
Израиль потребовал демилитаризации юга Сирии
Израиль потребовал демилитаризации юга Сирии - РИА Новости, 23.02.2025
Израиль потребовал демилитаризации юга Сирии
Израиль не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска и требует полной демилитаризации юга Сирии, заявил в... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T19:19:00+03:00
2025-02-23T19:20:00+03:00
в мире
израиль
сирия
дамаск (город)
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 фев - РИА Новости. Израиль не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска и требует полной демилитаризации юга Сирии, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху. "В Сирии силы Армии обороны Израиля останутся на вершине горы Хермон и в буферной зоне на неопределенный срок, чтобы защищать наши населенные пункты и пресекать любые угрозы. Мы не позволим силам организации "Хайат Тахрир аш-Шам" или новой сирийской армии войти на территории южнее Дамаска", - заявил премьер на церемонии выпуска офицерского курса. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль "требует полной демилитаризации юга Сирии" особенно в районах вблизи границ буферной зоны. Премьер также заявил, что Израиль не потерпит угроз в адрес друзской общины, которая проживает на Голанских высотах.
https://ria.ru/20250223/desjatki-2001145431.html
https://ria.ru/20250223/izrail-2001130468.html
израиль
сирия
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в мире, израиль, сирия, дамаск (город), биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Сирия, Дамаск (город), Биньямин Нетаньяху
Израиль потребовал демилитаризации юга Сирии

Нетаньяху: Израиль требует полной демилитаризации юга Сирии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 фев - РИА Новости. Израиль не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска и требует полной демилитаризации юга Сирии, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху.
Сирии силы Армии обороны Израиля останутся на вершине горы Хермон и в буферной зоне на неопределенный срок, чтобы защищать наши населенные пункты и пресекать любые угрозы. Мы не позволим силам организации "Хайат Тахрир аш-Шам" или новой сирийской армии войти на территории южнее Дамаска", - заявил премьер на церемонии выпуска офицерского курса.
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Нетаньяху подчеркнул, что Израиль "требует полной демилитаризации юга Сирии" особенно в районах вблизи границ буферной зоны.
Премьер также заявил, что Израиль не потерпит угроз в адрес друзской общины, которая проживает на Голанских высотах.
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В миреИзраильСирияДамаск (город)Биньямин Нетаньяху
 
 
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