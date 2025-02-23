https://ria.ru/20250223/siriya-2001155130.html

Израиль потребовал демилитаризации юга Сирии

Израиль потребовал демилитаризации юга Сирии - РИА Новости, 23.02.2025

Израиль потребовал демилитаризации юга Сирии

Израиль не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска и требует полной демилитаризации юга Сирии, заявил в... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T19:19:00+03:00

2025-02-23T19:19:00+03:00

2025-02-23T19:20:00+03:00

в мире

израиль

сирия

дамаск (город)

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 фев - РИА Новости. Израиль не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска и требует полной демилитаризации юга Сирии, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху. "В Сирии силы Армии обороны Израиля останутся на вершине горы Хермон и в буферной зоне на неопределенный срок, чтобы защищать наши населенные пункты и пресекать любые угрозы. Мы не позволим силам организации "Хайат Тахрир аш-Шам" или новой сирийской армии войти на территории южнее Дамаска", - заявил премьер на церемонии выпуска офицерского курса. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль "требует полной демилитаризации юга Сирии" особенно в районах вблизи границ буферной зоны. Премьер также заявил, что Израиль не потерпит угроз в адрес друзской общины, которая проживает на Голанских высотах.

https://ria.ru/20250223/desjatki-2001145431.html

https://ria.ru/20250223/izrail-2001130468.html

израиль

сирия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сирия, дамаск (город), биньямин нетаньяху