https://ria.ru/20250223/siriya-2001155130.html
Израиль потребовал демилитаризации юга Сирии
Израиль потребовал демилитаризации юга Сирии - РИА Новости, 23.02.2025
Израиль потребовал демилитаризации юга Сирии
Израиль не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска и требует полной демилитаризации юга Сирии, заявил в... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T19:19:00+03:00
2025-02-23T19:19:00+03:00
2025-02-23T19:20:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 фев - РИА Новости. Израиль не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска и требует полной демилитаризации юга Сирии, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху. "В Сирии силы Армии обороны Израиля останутся на вершине горы Хермон и в буферной зоне на неопределенный срок, чтобы защищать наши населенные пункты и пресекать любые угрозы. Мы не позволим силам организации "Хайат Тахрир аш-Шам" или новой сирийской армии войти на территории южнее Дамаска", - заявил премьер на церемонии выпуска офицерского курса. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль "требует полной демилитаризации юга Сирии" особенно в районах вблизи границ буферной зоны. Премьер также заявил, что Израиль не потерпит угроз в адрес друзской общины, которая проживает на Голанских высотах.
https://ria.ru/20250223/desjatki-2001145431.html
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в мире, израиль, сирия, дамаск (город), биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Сирия, Дамаск (город), Биньямин Нетаньяху
Израиль потребовал демилитаризации юга Сирии
Нетаньяху: Израиль требует полной демилитаризации юга Сирии