https://ria.ru/20250223/shvetsija-2001177159.html

Швеция передаст Украине системы ПВО

Швеция передаст Украине системы ПВО - РИА Новости, 23.02.2025

Швеция передаст Украине системы ПВО

Швеция передаст Украине системы ПВО на сумму 1,2 миллиарда шведских крон (около 113 миллионов долларов), заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T22:59:00+03:00

2025-02-23T22:59:00+03:00

2025-02-23T22:59:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Швеция передаст Украине системы ПВО на сумму 1,2 миллиарда шведских крон (около 113 миллионов долларов), заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард. "Украине будут переданы системы ПВО на общую сумму 1,2 миллиарда шведских крон", - написала она в соцсети X. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241221/shvetsiya-1990621617.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, швеция, сергей лавров, нато