https://ria.ru/20250223/sholts-2001176649.html

Шольц не будет участвовать в переговорах по коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ

Шольц не будет участвовать в переговорах по коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ - РИА Новости, 23.02.2025

Шольц не будет участвовать в переговорах по коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет участвовать в возможных переговорах с формировании коалиции между лидирующим на выборах блоком... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T22:53:00+03:00

2025-02-23T22:53:00+03:00

2025-02-23T23:04:00+03:00

в мире

германия

олаф шольц

сара вагенкнехт

хдс/хсс

социал-демократическая партия германии

альтернатива для германии (партия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137777_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_9df1766d71912d73b60c4c304cec510e.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет участвовать в возможных переговорах с формировании коалиции между лидирующим на выборах блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ)."Я не буду участвовать в качестве представителя СДПГ в переговорах о формировании правительства, которые будут вести ХДС", - заявил Шольц в эфире передачи Berliner Runde в эфире телеканала ARD.По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии"с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).

https://ria.ru/20250223/lindner-2001177791.html

https://ria.ru/20250223/sholts-2001165682.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, олаф шольц, сара вагенкнехт, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии, альтернатива для германии (партия)