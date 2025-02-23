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Шольц не будет участвовать в переговорах по коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ - РИА Новости, 23.02.2025
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22:53 23.02.2025 (обновлено: 23:04 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/sholts-2001176649.html
Шольц не будет участвовать в переговорах по коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ
Шольц не будет участвовать в переговорах по коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ - РИА Новости, 23.02.2025
Шольц не будет участвовать в переговорах по коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ
Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет участвовать в возможных переговорах с формировании коалиции между лидирующим на выборах блоком... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:53:00+03:00
2025-02-23T23:04:00+03:00
в мире
германия
олаф шольц
сара вагенкнехт
хдс/хсс
социал-демократическая партия германии
альтернатива для германии (партия)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет участвовать в возможных переговорах с формировании коалиции между лидирующим на выборах блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ)."Я не буду участвовать в качестве представителя СДПГ в переговорах о формировании правительства, которые будут вести ХДС", - заявил Шольц в эфире передачи Berliner Runde в эфире телеканала ARD.По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии"с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
https://ria.ru/20250223/lindner-2001177791.html
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в мире, германия, олаф шольц, сара вагенкнехт, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Олаф Шольц, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии, Альтернатива для Германии (партия)
Шольц не будет участвовать в переговорах по коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ

Шольц не будет участвовать в возможных переговорах по коалиции ХДС/ХСС и СДПГ

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет участвовать в возможных переговорах с формировании коалиции между лидирующим на выборах блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ).
"Я не буду участвовать в качестве представителя СДПГ в переговорах о формировании правительства, которые будут вести ХДС", - заявил Шольц в эфире передачи Berliner Runde в эфире телеканала ARD.
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По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии"с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
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В миреГерманияОлаф ШольцСара ВагенкнехтХДС/ХСССоциал-демократическая партия ГерманииАльтернатива для Германии (партия)
 
 
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